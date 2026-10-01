La comunidad educativa de Torreón, Coahuila, se encuentra consternada tras el ataque registrado en la Secundaria General Número 13, un hecho que dejó una integrante del personal docente fallecida y tres personas lesionadas.

Lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida. Vamos a determinar ahorita cual fue la causa. Federico Fernández Montañez, Fiscal general de Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la víctima era la subdirectora del plantel, mientras que entre los heridos se encuentran estudiantes que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Las autoridades estatales y federales iniciaron las investigaciones correspondientes y mantienen un operativo para esclarecer las circunstancias de la agresión con machetes y determinar las responsabilidades.

Fiscalía de Chihuahua investiga ataque en secundaria de Torreón, Coahuila

La Fiscalía de Coahuila informó la detención de dos personas señaladas como responsables de la agresión con machetes en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila.

“Es un tema muy lamentable. Vamos al municipio de Torreón, la verdad es que es tema que lamentamos mucho. Yo les puedo comentar que las investigaciones preliminares marcan, tenemos dos personas que son los probables responsables, dos personas de 18 años, hermanos, que están detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial” Federico Fernández Montañez, Fiscal general de Coahuila

Según los primeros reportes, los detenidos son dos hermanos de 18 años de edad que anteriormente estudiaron en la secundaria.

“Lo que nos informan es que son ex alumnos de este plantel educativo que está ubicado en el ejido La Unión; llegan estos dos ex alumnos y agreden a autoridades administrativas de la institución, así como a algunos alumnos. Lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida. Vamos a determinar ahorita cual fue la causa.” Federico Fernández Montañez, Fiscal general de Coahuila

Aunque inicialmente se reportaron detonaciones de armas de fuego, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló posteriormente que las primeras entrevistas apuntan al uso de petardos y armas blancas, por lo que las autoridades continúan determinando cómo ocurrió la agresión.

“Se hablaba de algún tipo de explosivo, la verdad no tenemos determinado el momento, nos hablan de armas blancas, una especie de petardos pero no un tipo de explosivo como el que detallas que hubiera causado un estrago sobretodo al interior de un plantel, pero no lo podemos todavía determinar con exactitud. Se van a hacer ahorita los dictámenes médicos, sabemos que eran ex alumnos, que el móvil que indican ellos de manera preliminar era un tema de sentimientos contra el plantel. Están detenidos, están puestos a disposición de la autoridad ministerial y será en un par de horas cuando podamos darles más datos.” Federico Fernández Montañez, Fiscal general de Coahuila

El ataque ocurre después de que durante 2026 se registraran diversas amenazas de tiroteo contra escuelas de Torreón. Infobae documentó al menos cuatro reportes desde marzo, incluidos mensajes que advertían sobre posibles ataques en planteles educativos.

La investigación permanece en curso y las autoridades mantienen un operativo en las inmediaciones de la secundaria.

Gabinete de Seguridad colabora en investigación del ataque en Torreón

El Gabinete de Seguridad de México informó a través de sus redes sociales que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales para esclarecer los hechos y contribuir con las investigaciones.

Confirman ataque en secundaria de Torreón, Coahuila (@GabSeguridadMX / X)

La dependencia lamentó la muerte de la subdirectora, integrante del personal educativo, y expresó sus condolencias a sus familiares y solidaridad con la comunidad escolar.