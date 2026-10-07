Una sexta víctima del ataque en la secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fue identificada como Romina, una estudiante menor de edad que habría sido agredida con un arma blanca por los hermanos Carlos y David, conocidos como los “Cuates”, antes de que ingresaran al plantel.

El ataque ocurrió la mañana del 1 de octubre. De acuerdo con información difundida por N+, cámaras de seguridad captaron los movimientos de los hermanos durante los minutos previos a su llegada a la secundaria.

Romina relató que pensó que iba a morir durante la agresión, pero logró escapar y resguardarse en un domicilio.

Esta fue la ruta de Carlos y David, los “Cuates”, antes del ataque en la secundaria de Torreón

De acuerdo con N+, Carlos y David fueron captados por cámaras de seguridad mientras recorrían varias calles del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, antes de llegar a la secundaria General Número 13.

Los hermanos avanzaron por la calle Primordiales del 36, donde cerca de las 8:13 horas del 1 de octubre se detuvieron para cambiarse de ropa. En ese momento utilizaron una capucha negra y tomaron agua.

Posteriormente continuaron su recorrido por la calle Esperanza, donde se encuentra la secundaria.

Cerca de 10 minutos después, regresaron al cruce de las calles Primordiales del 36 y Fraternidad, donde fueron captados nuevamente por las cámaras de seguridad.

Durante su recorrido hacia la escuela, Carlos y David se encontraron con Romina y la atacaron con un arma blanca. La estudiante logró escapar y refugiarse en un domicilio.

Después de la agresión, los hermanos corrieron hacia la secundaria e ingresaron al plantel, donde comenzaron el ataque lanzando petardos.

¿Qué pasó dentro de la secundaria de Torreón?

Al ingresar a la secundaria, Carlos y David hirieron primero a un maestro. Posteriormente, atacaron a otro alumno en la zona de baños y a la subdirectora Nedi Edit, quien murió a consecuencia de las heridas.

Los hermanos también hirieron con armas blancas a otro profesor.

Ante la situación, vecinos lograron ingresar a la secundaria, donde sometieron a Carlos y David para posteriormente entregarlos a las autoridades.

Sexta víctima narra su ataque previo al de secundaria de Torreón

Según reportes periodísticos, Romina sería una de las víctimas agredidas antes de que los hermanos ingresaran al plantel.

La estudiante se encontraba acompañada por su tía, identificada como Alejandra, cuando ocurrió el ataque.

De acuerdo con el testimonio difundido por N+, Alejandra también fue atacada con un arma blanca. Señaló que los hermanos la hirieron en los brazos con un cuchillo y además recibió múltiples golpes en la cabeza y el cuerpo.

La mujer relató que pensó que Carlos y David la iban a matar cuando fue sometida y atacada por ambos. Sin embargo, logró escapar junto con su sobrina.

Alejandra también señaló que intentó presentar su testimonio ante las autoridades locales, pero le indicaron que debía esperar mientras continuaban las investigaciones sobre el caso.

Según su relato, durante la agresión los hermanos habrían dicho que “iban por las mujeres”.