Dos hermanos de 18 años, exalumnos de la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila fueron detenidos como probables responsables del ataque ocurrido la mañana de este jueves 1 de octubre en el plantel ubicado en el ejido La Unión.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los jóvenes ingresaron a la escuela y agredieron a personal administrativo y alumnos; la subdirectora del plantel perdió la vida durante el ataque, mientras que tres personas resultaron lesionadas y reciben atención médica.

“Lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida. Vamos a determinar ahorita cual fue la causa.” Federico Fernández Montañez, Fiscal general de Coahuila

¿Qué pasó en la secundaria de Torreón?

De acuerdo con las primeras investigaciones, los dos ex estudiantes detenidos en Toreeón habrían utilizado armas blancas y una especie de petardos durante la agresión; las autoridades todavía investigan la mecánica de los hechos y no han confirmado el uso de explosivos.

También existen versiones iniciales sobre posibles detonaciones de armas de fuego, aunque el fiscal señaló que hasta el momento no se ha confirmado su utilización.

“Yo les puedo comentar que las investigaciones preliminares marcan, tenemos dos personas que son los probables responsables, dos personas de 18 años, hermanos, que están detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial” Federico Fernández Montañez, Fiscal general de Coahuila

El reporte de la emergencia se recibió alrededor de las 8:50 horas, por lo que elementos de seguridad municipal y estatal, Ejército, Guardia Nacional y otras corporaciones acudieron al plantel, mientras los lesionados fueron trasladados a hospitales.

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con las autoridades de Coahuila y Torreón para esclarecer el ataque, y a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la dependencia lamentó el fallecimiento de la subdirectora y expresó sus condolencias a sus familiares, así como su solidaridad con la comunidad escolar.

El caso del ataque en la Secundaria General Número 13 en Torreón por parte de dos hermanos ex alumnos, permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, mientras los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.