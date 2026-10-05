Los hermanos gemelos, Carlos y David, quienes atacaron una secundaria en Torreón, Coahuila, fueron vinculados a proceso.

Los hermanos atacaron una secundaria en el ejido La Unión, el 1 de octubre con machetes y bombas molotov donde murió una profesora y se registraron varios heridos.

El delito por el que los detenidos fueron vinculados a proceso es homicidio calificado con “ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña”.

Vinculan a proceso a hermanos que atacaron secundaria; en 6 meses darán sentencia

La vinculación a proceso la anunció el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, tras la audiencia.

La audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, bajo la causa penal 1632/20206.

La investigación complementaria durará seis meses, por lo que deberán concluir el 4 de abril de 2026.

Hermanos que atacaron secundaria podrían enfrentar 60 años de cárcel

La pena que podrían alcanzar ambos menores es cárcel por hasta 60 años, tras el ataque a una secundaria en Torreón.

En el ataque resultó muerta la subdirectora de la secundaria Ned Edit Nevárez González y cuatro personas más resultaron heridas.