Alfonso Quintero, el abuelo materno de los gemelos Carlos y David, agresores de la secundaria en Torreón, pidió disculpas a los heridos durante la agresión del 1 de octubre.

También afirmó que ninguno de los gemelos pertenecía a sectas satánicas y reveló que no terminaron la secundaria, además de que ninguno estaba estudiando al momento de los hechos.

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En entrevista con Telediario, el abuelo de los gemelos dijo que Carlos y David eran tranquilos, que no salían al exterior y que sí convivían en el entorno familiar.

Sin embargo, comentó que la mayor parte del tiempo lo pasaban encerrados en su cuarto, mirando el celular, aunque sin saber qué tipo de contenido consumían.

Alfonso Quintero negó que sus nietos pudieran pertenecer a alguna secta como se especuló en redes sociales debido a la vestimenta que usaban al momento del ataque.

En publicaciones atribuidas a uno de ellos, se mostraban prendas que llevarían ese día, incluyendo una sudadera con Baphomet y una camiseta con imágenes vinculadas a otros atacantes.

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Por estos hechos, el abuelo de los agresores ofreció una disculpa pública a las víctimas y a sus familiares, deseándoles lo mejor y una pronta recuperación.

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Respecto al nivel educativo de sus nietos, el abuelo mencionó que ni siquiera terminaron la secundaria y que, a pocos días de concluir el grado, decidieron abandonar la escuela.

Desde entonces, Carlos y David se volvieron más aislados y, al momento del ataque, ninguno de los dos estaba cursando algún grado de estudios.