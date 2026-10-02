El profesor que resultó herido durante el ataque registrado en una secundaria de Torreón, Coahuila, permanece hospitalizado en el Sanatorio Español y su estado de salud es reportado como grave.

La sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Coahuila pidió de manera urgente donadores de sangre para Ricardo Quintanar, quien ejerce como profesor de Español de la secundaria.

Profesor herido en ataque a secundaria de Torreón es reportado grave (Redes sociales)

Permanece grave profesor herido durante ataque en secundaria de Torreón

La mañana del jueves 1 de octubre, un par de jóvenes ingresaron a la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en Torreón, y atacaron a varias personas de la comunidad escolar.

Nery Edith Nevárez González, subdirectora del plantel, fue gravemente herida y perdió la vida en el lugar. Entre los otros afectados se encuentra el profesor Ricardo Quintanar y un alumno de 13 años de edad.

De acuerdo con la información, el estudiante que resultó herido también permanece en el hospital. Las lesiones que sufrió en el brazo izquierdo derivaron en la amputación de su mano izquierda.

Ante el estado crítico del profesor y del estudiante, integrantes de la comunidad educativa y la sección 35 del SNTE hicieron un llamado para conseguir donadores de sangre de cualquier tipo.

La investigación continúa mientras las personas heridas permanecen bajo atención médica y familiares esperan su evolución. Dos jóvenes de 18 años de edad fueron detenidos como los presuntos responsables.

La Fiscalía de Coahuila confirmó que los dos jóvenes son hermanos y exalumnos de la secundaria; sin embargo, el ataque habría sido aleatorio y no tenía a ninguna persona en específico.