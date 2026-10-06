Cecilia Guadiana ha declarado firmemente que no abandonará su ciudadanía estadounidense, a pesar de la reciente reforma constitucional aprobada en el Senado que prohíbe la doble nacionalidad para quienes aspiren a cargos de alta jerarquía como la presidencia o gubernaturas.

Nacida en Texas por decisión familiar, la legisladora argumenta que posee doble nacionalidad de forma fortuita y que su prioridad actual es mantenerse en su curul legislativa hasta el año 2030, descartando por el momento buscar la gubernatura de Coahuila.

La senadora Cecilia Guadiana rechazó las especulaciones sobre su ausencia durante la votación de dicha reforma, aclarando que su falta se debió exclusivamente a un asunto médico personal.

Cecilia Guadiana no contempla renunciar a su doble nacionalidad, pues no tiene pensado postularse por la gubernatura de Coahuila

La senadora Cecilia Guadiana señaló que haber nacido en Estados Unidos (en Laredo / San Antonio, Texas) fue una decisión tomada por sus padres hace 31 años, por lo que tener la ciudadanía estadounidense no estuvo bajo su control ni en sus manos.

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¡NO RENUNCIARÁ A DOBLE NACIONALIDAD!



A pesar de que aspira a ser la candidata de @PartidoMorenaMx a gobernadora de Coahuila, Cecilia Guadiana @cecyguadianam indicó que ella no habrá de renunciar a su doble nacionalidad pic.twitter.com/8cblsyNJpY — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) October 6, 2026

Destacó que es mexicana por nacimiento al ser hija de padres mexicanos y enfatiza que ha vivido en México toda su vida.

La norma de nacionalidad única aplica estrictamente a candidaturas ejecutivas como gubernaturas o la Presidencia, la senadora aclaró que por el momento no contempla buscar la gubernatura de Coahuila.

Por lo que el tema “no le quita el sueño” y no tiene la urgencia ni la intención de tramitar la renuncia a su ciudadanía de Estados Unidos.

Las aspiraciones actuales de Cecilia Guadiana se concentran en cumplir su periodo en el Senado de la República hasta 2030.

En declaraciones previas, Cecilia Guadiana manifestó que por encima de cualquier interés personal estará siempre México y su soberanía.

Cecilia Guadiana desmintió que haya pedido licencia para evadir la votación de la reforma de nacionalidad única

Cecilia Guadiana desmintió que sus solicitudes de licencia los días 29 y 30 de septiembre hayan sido una maniobra para evadir la votación de la reforma de nacionalidad única.

Explicó que se debió a un problema de salud personal que le requirió reposo. Asimismo, mencionó que semanas atrás había manifestado públicamente en redes sociales su apoyo a la iniciativa presentada por la presidenta.

La reforma constitucional aprobada por el Senado modifica los artículos constitucionales (señalados en las fuentes como los artículos 82, 116 y 122) para establecer el principio de nacionalidad única.

Aplica de manera específica para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Establece que los aspirantes a dichos cargos de elección popular deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de poseer otra ciudadanía o doble nacionalidad, la persona debe renunciar a ella antes de solicitar su registro formal como candidata o candidato.