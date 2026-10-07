La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 7 de octubre la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes busquen ocupar cargos ejecutivos de elección popular.

“Porque hoy firmamos el decreto ya aprobado por el Senado por mayoría calificada, por la Cámara de diputados por mayoría calificada y por los Congresos estatales, es decir el Constituyente de que ningún presidente o presidenta, gobernador o gobernadora pueden tener doble nacionalidad.” Claudia Sheinbaum

La mandataria firmó desde Palacio Nacional el decreto contra la doble nacionalidad para aspirantes a:

La Presidencia de México

Gubernaturas

Jefatura de Gobierno

Esta reforma ya fue aprobado por el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos estatales y será publicado en el vespertino del Diario Oficial de la Federación (DOF) este 7 de octubre de 2026.

Sheinbaum firmará la Ley de Nacionalidad Exclusiva

De acuerdo con lo anunciado por Claudia Sheinbaum, la disposición comenzará a aplicarse en 2028 y establece que quienes aspiren a estos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de tener una segunda nacionalidad, los aspirantes deberán renunciar a ella para poder contender por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.

Claudia Sheinbaum firma la reforma sobre la doble nacionalidad (Gobierno de México )

La llamada Ley de Nacionalidad Exclusiva busca establecer como requisito que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país tengan únicamente ciudadanía mexicana.

La reforma será publicada este miércoles 7 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que comenzará formalmente su proceso de entrada en vigor.

El anuncio ocurrió durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por Sheinbaum desde Palacio Nacional y dedicada principalmente a temas relacionados con el sector energético.