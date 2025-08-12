La senadora de Morena, Cecilia Guadiana Mandujano, fue expuesta en redes sociales usando unos zapatos de la marca Gucci; aquí te decimos quién es la legisladora.

El 10 de agosto, el periodista de TV Azteca, Irving Pineda, publicó en sus redes sociales una foto con que la señaló que la senadora Cecilia Guadiana Mandujano usó unos zapatos Gucci, con un valor de 17 mil 200 pesos.

En este sentido, el comunicador se sumó a las críticas de la oposición para poner en duda el discurso de austeridad de los funcionarios de la denominada Cuarta Transformación, pero:

¿Quién es Cecilia Guadiana Mandujano?

¿Qué edad tiene Cecilia Guadiana Mandujano?

¿Quién es el esposo de Cecilia Guadiana Mandujano?

¿Qué signo zodiacal es Cecilia Guadiana Mandujano?

¿Cuántos hijos tiene Cecilia Guadiana Mandujano?

¿Qué estudió Cecilia Guadiana Mandujano?

¿En qué ha trabajado Cecilia Guadiana Mandujano?

Cecilia Guadiana Mandujano (@IrvingPineda / Tomada de X)

Cecilia Guadiana Mandujano es una abogada, empresaria y senadora del partido Morena desde el año 2023, luego de que su padre, Armando Guadiana Tijerina, compitió por el mismo partido para ser gobernador de Coahuila.

Sin embargo, Guadiana Tijerina perdió en las elecciones de 2023 frente al candidato del PRI, Miguel Riquelme, y posteriormente, murió el 26 de diciembre del mismo año, a los 77 años de edad.

Cecilia Guadiana Mandujano nació el 22 de noviembre de 1994, por lo que actualmente tiene 30 años de edad.

El estado civil de Cecilia Guadiana Mandujano no ha sido revelado por la propia senadora de Morena; se trata de un dato privado.

El signo zodiacal de Cecilia Guadiana Mandujano es escorpión, ya que esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre, siendo la fecha límite del zodiaco para este signo el día de nacimiento de la senadora.

La legisladora de Morena tampoco ha revelado tener hijos o no, por lo que se trata de otro dato privado de Cecilia Guadiana Mandujano.

La senadora Cecilia Guadiana Mandujano cuenta con una licenciatura en Derecho y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, según el Sistema de Información Eficiente.

Además, realizó un diplomado de Banca Privadap or el Instituto de Estudios bursátiles, de Madrid, España, y un diplomado Formando al Abogado Global en el Centro de Estudios Garrigues de Madrid, España.

La trayectoria de Cecilia Guadiana Mandujano esta vinculada a la política, ya que antes de ser senadora, en 2023, fue coordinadora del proyecto “Ella por”, en Coahuila, para impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México.

Ese mismo año fue promotora del voto por Morena en la campaña a gobernador de Coahuila que encabezó su padre, Armando Guadiana Tijerina.

Cecilia Guadiana Mandujano, senadora de Morena, es captada en foto con zapatos Gucci

El 10 de agosto, el periodista Irving Pineda expuso fotos en redes sociales con las que señaló el uso de unos zapatos de la marca Gucci, con un valor de 17 mil 200 pesos, por parte de la senadora de Morena, Cecilia Guadiana Mandujano.

Además de lo anterior, el comunicador mostró otra foto en la que la legisladora apareció con unos zapatos de la marca Channel, los cuales señaló con un valor de 33 mil 550 pesos.

“¡Zapatos de 33 mil pesos que rompen con la justa medianía!”, exclamó el periodista de TV Azteca haciendo uso de letras mayúsculas en su publicación.