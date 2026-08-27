Como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Luisa María Alcalde, informó sobre la reforma para los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la perspectiva de esta reforma, Luisa María Alcalde explicó que existe un “vacío legal” que deja a interpretación la doble nacionalidad para cargos políticos en México.

Luisa María Alcalde explica la reforma para renuncia a la doble nacionalidad en cargos públicos

En la mañanera del 27 de agosto de 2026 con Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde presentó la reforma para prohibir que presidentes y gobernadores tengan doble nacionalidad.

La presidenta de México ya había antelado que se presentaría una reforma para que servidores públicos de alto nivel fueran únicamente mexicanos, situación que hoy se mostró en la mañanera del pueblo.

Con la presentación de Luisa Alcalde, mencionó que los artículos 86, 116 y 122 tienen un “vacío legal” que dejan a interpretación sobre la nacionalidad.

Mientras que el artículo 32 solo cita que para los cargos se requiere “ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”.

La titular de CJEF detalló que estos artículos únicamente mencionan que se debe ser “mexicano por nacimiento”, pero no sobre qué pasará con los que quieren un cargo público y ya tienen otra nacionalidad.

Ante ello, han decidido realizar una reforma para poner como punto de interés la soberanía nacional.

Respaldando los dichos sobre la soberanía nacional, Claudia Sheinbaum argumentó así se podrá garantizar que la persona sea únicamente mexicana o mexicano.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidenta de la república, gobernador, jefe o jefa de gobierno deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad, ni por haberla obtenido por ser hijo o hija”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La reforma para prohibir doble nacionalidad y anularla para cargos públicos de presidente y gobernadores en México

Luisa María Alcalde mencionó los motivos por los que presenta la reforma para prohibir la doble nacionalidad y también se pueda anular si se busca un cargo público.

Para ello, propone que la reforma sea así:

Artículo 86: Mexicano por nacimiento, “no tener ni adquirir otra nacionalidad”, pero si se tiene se debe “renunciar a ella previamente a solicitar su registro como candidato o candidata”.

Artículo 116: Lo mismo pero en versión para gobernadores.

Artículo 122: Lo mismo pero en versión para jefatura de gobierno.

Asimismo, Alcalde apuntó que se añadirá en la reforma que el servidor público no podrá “invocar” ni “adquirir” una nacionalidad distinta a la mexicana.

Propuesta para la reforma para la renuncia a la doble nacionalidad para la presidencia y gubernaturas. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP)

Además, se propondrá una reforma a la Ley de Nacionalidad, en donde se establecerán las reglas para renunciar a la doble nacionalidad para participar en el proceso electoral.