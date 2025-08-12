La senadora Cecilia Guadiana es la nueva política de Morena que está señalada no solo de incongruencia sino de mentir respecto al uso de caros zapatos de marca Gucci.

La senadora Cecilia Guadiana fue captada con unos zapatos Gucci de 33 mil 550 pesos, por lo cual fue señalada de incongruencia pues sería una integrante de Morena más que no predica con el ejemplo de austeridad o vivir en la justa medianía aunque tengan las posibilidades económicas de comprarlos.

Pero no solo ello, se le acusa de mentir debido a que dijo que son unos Gucci “rotos” que tiene desde hace 5 años, no obstante, internautas han mostrado que no es así.

Aparte de Austera, sencilla. La senadora morenista Ceci Guadiana respondió sobre sus mocasines de 33,350 pesos. "Mocasines Gucci rotos de 5 años que tengo con ellos".



Después borró el comentario que estaba en mi Instagram. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/syaeKFYYCP — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 11, 2025

Cecilia Guadiana asegura que sus Gucci 2025 los compró hace cinco años

De acuerdo con lo mostrado, los zapatos Gucci son de la temporada primavera-verano 2025, por lo que no pudo tenerlos hace cinco años .

Esta compra de Cecilia Guadiana no es situación aislada, sino como otros morenistas, tendría una afición por marcas y zapatos caros, lejos de la austeridad que promueve su partido.

En otros momentos se les ha visto con otros Gucci modelo Princetown con un valor de 17 mil 200 pesos .

Papá de Cecilia Guadiana viajaba en avión privado pero decía adoptar los principios de Morena

Cabe recordar que Cecilia Guadiana es hija del fallecido senador de Morena y aspirante a gobernador de Coahuila, Armando Guadiana, un empresario minero que fue criticado por sus viajes y el uso de avión privado.

Armando Guadiana tenía avión privado desde 1981 pero señalaba que cuando venía a la CDMX por su trabajo como senador, lo hacía en avión comercial.

En su momento, en 2021, aclaró que el uso de su avión privado lo hacía en lo relacionado a sus empresas y su vida personal y no a costo público, porque estaba de acuerdo con lo principios de Morena.

El uso de ropa y zapatos de marca ha sido un tema recurrentemente criticado hacia los políticos de Morena e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se debe hacer aunque tengan las posibilidades de hacerlo.

Las críticas recientes han ido contra Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Senadores y su esposa Diana Karina Barreras por las múltiples ocasiones que se les ha visto con zapatos, ropa cara y viaje en primera clase.

En el pasado se criticaba el despilfarro de la familia presidencial en el sexenio de Enrique Peña Nieto a pesar de la cifra de pobres en el país.