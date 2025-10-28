A la boda de Américo Villarreal Santiago y Cecilia Guadiana, en la hacienda Zotoluca, en Apan, Hidalgo, en lo que se definió como un evento de lujo, fueron convocados invitados destacados.

Y es que tal como apuntó el medio Reforma, el hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Santiago se casó con la senadora de Morena, Cecilia Guadiana.

De momento, los novios, Américo Villarreal y Cecilia Guadiana no se han pronunciado sobre la que sería su boda, aunado a que el medio señala que los celulares estuvieron prohibidos.

Invitados destacados a la boda de Américo Villarreal Santiago y Cecilia Guadiana en Hidalgo

Acorde con lo revelado, habría al menos 500 invitados a la boda de Américo Villarreal y Cecilia Guadiana, quienes se hospedaron todo el fin de semana en las inmediaciones de la hacienda.

De acuerdo con el medio Vanguardia y Ulises Salas, entre los invitados iban a estar por ejemplo, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, así como otros funcionarios públicos y empresarios.

Los invitados acudieron en camionetas Suburban con placas de distintos estados, Van colectivas e incluso algunos llegaron directo a la hacienda en helicóptero.

Y se habrían quedado todo el fin de semana, ya que Américo Villarreal y Cecilia Guadiana rentaron la hacienda por dicho tiempo, además de ocupar las 25 habitaciones de 5 mil 900 pesos.

Boda de Américo Villarreal y Cecilia Guadiana habría tenido lugar en esta hacienda (Redes sociales)

E igualmente, la boda de Américo Villarreal y Cecilia Guadiana habría contratado un salón para maquillar a sus invitados con sesiones de 3 mil 230 pesos.