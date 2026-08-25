Claudia Sheinbaum anunció que analiza enviar una iniciativa de reforma constitucional para prohibir que presidentes y gobernadores tengan doble nacionalidad.

“Habría que preguntarse si para ser gobernador de un estado se debe tener la doble nacionalidad o no. Presidente mexicano o presidenta mexicana es mexicana, no representa a otro país, de hecho, estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello y en el caso de los gobernadores debería ser igual ¿por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México?… si tienes doble nacionalidad ¿a quién representas?” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 25 de agosto de 2026, la presidenta de México señaló que todo servidor público representa al pueblo de México y debe ser únicamente mexicano.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum explicó que mantener doble nacionalidad es una decisión de adultos, pero para gobernar México debería limitarse. “El otro día preguntaba a Luisa María Alcalde si en la Constitución está prohibido que un presidente tenga doble nacionalidad, creo que no, deberíamos prohibirlo”, dijo.

Recordó el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, cuya doble nacionalidad no impide su extradición a México.

Claudia Sheinbaum: doble nacionalidad es decisión de políticos adultos

Claudia Sheinbaum dijo que mantener la doble nacionalidad es una decisión de adulto pues se puede tener siendo niño, pero para gobernar el país se debería ser solo mexicano.

Sheinbaum no dio detalles de cuándo presentaría la propuesta de reforma constitucional y si ya está trabajando sobre ella.

Lo que sí tiene claro es que “deberíamos prohibirlo” para que no haya cuestionamientos sobre a quién sirven.

Claudia Sheinbaum señala que doble nacionalidad de Cabeza de Vaca no impide extradición

Claudia Sheinbaum recordó el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien tiene nacionalidad estadounidense y mexicana.

La presidenta dijo que aunque tenga doble nacionalidad no impide que sea extraditado a México debido a la orden de aprehensión vigente.