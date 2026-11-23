La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dió la razón al Ayuntamiento de San Luis Potosí en la Controversia Constitucional 9/2025, promovida contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales, tras determinar que el Congreso local invadió sus facultades municipales en materia de ordenamiento territorial y uso de suelo en San Luis Potosí.

La resolución fue aprobada por unanimidad y reconoció que corresponde al municipio determinar la zonificación, regular los usos del suelo y otorgar las licencias y permisos correspondientes.

SCJN reconoce facultades municipales sobre uso de suelo

En la resolución de la Controversia Constitucional 9/2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso del Estado de San Luis Potosí invadió competencias del Ayuntamiento al reformar los decretos que regulan la Zona Industrial, la Zona Industrial del Potosí y su ampliación.

El fallo reconoce las facultades municipales sobre uso de suelo, al establecer que el Gobierno Estatal no puede sustituir al Ayuntamiento dirigido por Enrique Galindo Ceballos en las decisiones sobre ordenamiento territorial que constitucionalmente corresponden al Municipio.

La SCJN detalló que la resolución invalida parcialmente los artículos Segundo y Cuarto, así como la invalidez total de los artículos Quinto y Sexto del Decreto 0018. También invalidó parcialmente el artículo Octavo.

Con esta determinación, se restablece el respeto a las competencias municipales en materia de ordenamiento territorial y regulación del uso de suelo, de acuerdo con lo señalado en el fallo.

Además, esta determinación no implica la desaparición de la Zona Industrial de San Luis Potosí ni de sus actividades económicas.

El alcance de la resolución consiste en reconocer las atribuciones del Ayuntamiento para determinar la zonificación, regular los usos del suelo y expedir las licencias y permisos correspondientes, sin que el Gobierno Estatal pueda sustituirlo en esas decisiones.