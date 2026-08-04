El Hospital General del ISSSTE en San Luis Potosí aplicó por primera vez anestesia neurotitulada durante una biopsia pulmonar de mínima invasión, procedimiento que permitió dar de alta al paciente de 50 años en buenas condiciones de salud.

La intervención fue realizada por especialistas en anestesiología del nosocomio mediante un monitor de entropía, tecnología considerada una de las tendencias más avanzadas a nivel mundial para administrar anestesia con mayor precisión, al adaptarla a la actividad cerebral y las necesidades específicas de cada paciente.

ISSSTE incorpora anestesia neurotitulada en Hospital General de San Luis Potosí. (Cortesía)

ISSSTE incorpora tecnología de última generación para cirugías de mayor precisión

El anestesiólogo y coordinador de quirófano del Hospital General de San Luis Potosí, José Francisco Méndez García, explicó que el procedimiento, realizado durante julio, fue posible gracias al uso de la técnica de neuromonitoreo.

El especialista detalló que el monitor analiza en tiempo real la actividad cerebral mediante patrones de ondas similares a un electroencefalograma, lo que permite ajustar la profundidad de la anestesia de forma personalizada durante la cirugía.

De esta manera, el equipo médico puede determinar con mayor exactitud la cantidad de anestésico que requiere cada paciente, evitando tanto una sedación insuficiente como una excesiva.

ISSSTE utiliza monitor de entropía para optimizar la anestesia en cirugías

Entre los beneficios de esta tecnología, el especialista destacó que ayuda a disminuir la activación de procesos inflamatorios y otros mecanismos que podrían afectar la evolución clínica del paciente o ralentizar el metabolismo de las neuronas.

Asimismo, señaló que el monitor puede utilizarse en distintos procedimientos quirúrgicos y representa una ventaja para los derechohabientes del ISSSTE, ya que permite administrar el medicamento de forma individualizada y reducir posibles efectos secundarios derivados de la anestesia.

Con esta incorporación tecnológica, el ISSSTE fortalece la atención médica especializada y amplía el acceso de sus derechohabientes a procedimientos quirúrgicos con herramientas de última generación, orientadas a mejorar la seguridad, la precisión y la recuperación de los pacientes.