Previo al retiro del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, los maestros le respondieron a la presidenta Claudia Sheinbaum asegurando que “sí quiere que le vaya bien a México”.

“Queremos decirle al gobierno que la CNTE si quiere que le vaya bien a México”, expresó Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

Respuesta de la CNTE, luego de que Sheinbaum declara que “quien quiere ver mal a México no la pasará bien” ante las protesta y manifestaciones que se dieron en la inauguración del Mundial 2026.

CNTE quiere que le vaya bien a México sus trabajadores y maestros

Ante las declaraciones de la CNTE, también los maestros aseguraron que no sólo quieren que le vaya bien a México, sino también a sus trabajadores, maestros y al pueblo en general.

Por lo que la CNTE pidió mejores condiciones laborales para los maestros, así como sumaron a las exigencias para la búsqueda de los desaparecidos.

“Queremos mejores condiciones laborales para los trabajadores del país, un sistema de jubilación digno, salarios justos y justicia por los desaparecidos. Castigo a los culpables quienes han reprimido al pueblo de México”. Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca

'Queremos mejores condiciones laborales, un sistema de jubilación digno, salarios justos y justicia por los desaparecidos'. Así respondió Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, a las declaraciones de la Presidenta Sheinbaumm, quien señaló que… pic.twitter.com/0oWdE07F3c — REFORMA (@Reforma) June 20, 2026

CNTE se reorganizará tras retiro del plantón

Luego del retiro del plantón, la CNTE se reorganizará para continuar con la exigencia de sus demandas, con lo que buscan fortalecerse en un nueva fase para consolidar su estructura.

Asimismo, la CNTE mantendrá sus demandas centrales con la abrogación total de la Reforma Educativa de 2013, así como la Ley del ISSSTE 2007.