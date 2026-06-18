En un intento de avanzar en el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la SEP y Gobernación instalaron una mesa de diálogo este miércoles 17 de junio.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, reiteró que el gobierno de Federal tiene “la disposición de trabajar en la búsqueda de soluciones y acuerdos” para que los alumnos regresen a clases.

Reabren mesa de diálogo entre CNTE, SEP y Gobernación para frenar conflicto

Las secretarías de Gobernación y de Educación, junto al ISSSTE, reabrieron el diálogo con militantes de la CNTE en un intento por avanzar en la solución de las demandas y poner fin a las movilizaciones.

SEP y Gobernación reabren la mesa con la CNTE para destrabar el conflicto (Captura de pantalla)

Días atrás, la SEP había cancelado una mesa de diálogo con la CNTE en la que participaría Mario Delgado. Este miércoles se retomó la conversación con el magisterio y el secretario estuvo presente.

Autoridades federales reiteraron su disposición para continuar con las conversaciones para resolver el conflicto y garantizar que niñas, niños y adolescentes regresen a las aulas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre un posible acuerdo entre la CNTE y autoridades federales. Entre las demandas principales del magisterio está la abrogación de la Ley ISSSTE 2007.

Representantes de la CNTE han insistido en que continuarán sus movilizaciones hasta obtener respuestas concretas a sus planteamientos. Su plantón permanece en vialidades cercanas al Zócalo de CDMX.