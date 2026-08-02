Ticketmaster conmemora 35 años de operaciones en México consolidándose como una de las principales plataformas tecnológicas para la industria del entretenimiento en vivo, con una inversión global superior a mil millones de dólares en innovación durante la última década.

La compañía evolucionó de un sistema de venta telefónica y boletos impresos a un ecosistema digital que integra venta de boletos, analítica de datos, marketing, administración de eventos, control de accesos, ciberseguridad y herramientas inteligentes para fortalecer la operación de artistas, promotores, equipos deportivos y recintos.

Ticketmaster gestiona más de 18 mil eventos al año en México

Actualmente, Ticketmaster México administra la venta de boletos para más de 18 mil eventos anuales, emite alrededor de 22 millones de boletos, de los cuales 80 por ciento ya son digitales, y trabaja con 2 mil 600 artistas, equipos deportivos y experiencias.

Tan solo en 2025, la plataforma registró 55 millones de visitantes únicos, mientras que 12 millones de personas utilizaron su aplicación móvil para descubrir eventos, comprar boletos y gestionar su experiencia, consolidándose como uno de los ecosistemas digitales más importantes del entretenimiento en vivo en el país.

La empresa también ha fortalecido la gestión de eventos mediante TM1, una plataforma que integra la creación de eventos, la venta de boletos, el marketing especializado, la analítica de datos y el control de accesos para facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

Inteligencia artificial y SafeTix impulsan la nueva etapa de Ticketmaster

Como parte de su estrategia de innovación, Ticketmaster acelera la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los usuarios mediante asistentes conversacionales, recomendaciones personalizadas, herramientas de análisis de audiencias y sistemas avanzados para detectar fraudes.

En materia de seguridad, la empresa destacó el uso de SafeTix, tecnología que reemplazó los códigos de barras tradicionales por boletos digitales con códigos dinámicos y trazabilidad para combatir el fraude y la reventa ilegal.

Desde su implementación en México, más de 31 millones de boletos SafeTix han sido escaneados, respaldados por infraestructura tecnológica, monitoreo permanente y mecanismos de protección de datos.

La directora general de Ticketmaster México, Ana María Arroyo, señaló que la evolución de la empresa ha mantenido un mismo objetivo: utilizar la innovación para acercar a más personas a los eventos que disfrutan y ofrecer mejores herramientas para artistas, promotores, equipos deportivos y recintos, fortaleciendo así el desarrollo de la industria del entretenimiento en vivo en el país.