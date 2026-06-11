Detienen a probable responsable del feminicidio de Makala Pendley, estadounidense desaparecida junto a sus hijos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó la detención de Joseph “N”, presunto feminicida de Makala Pendley, estadounidense desaparecida junto a sus hijos.

Además, confirmó que fueron localizados en San Cristóbal de Las Casas los siete menores de edad cuyas edades oscilan entre 1 y 12 años.

Detienen a presunto feminicida de Makala Pendley

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, informó la detención de Joseph “N”, ciudadano estadounidense y principal sospechoso del feminicidio de su esposa Makala Marie Pendley.

El arresto se llevó a cabo tras un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

Joseph “N” fue detenido en San Cristóbal de las Casas tras un cateo realizado en una vivienda del barrio de Fátima.

Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que Joseph “N” posee una orden de arresto vigente en el estado de Alaska, Estados Unidos. Su historial criminal en ese país incluye delitos como:

Asalto y robo

Fraude y posesión ilegal de armas

Intimidación de causar daño corporal

Violación o agresión sexual

Joseph “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su responsabilidad penal.

Debido a la gravedad del caso y a las huellas de violencia encontradas en la víctima, la Fiscalía de Chiapas ha adelantado que solicitará la pena máxima de 100 años de prisión para Joseph “N” por el delito de feminicidio.

Confirman que se localizaron a los siete menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos con Makala Pendley

Durante el operativo para la detención de Joseph “N”, las autoridades localizaron y resguardaron a los siete hijos de la pareja, quienes también contaban con un reporte de desaparición.

Las autoridades confirmaron que los menores se encuentran sanos y salvos y permanecen bajo protección oficial y resguardo de las autoridades del estado de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) está realizando las gestiones necesarias con la Embajada de Estados Unidos para coordinar su entrega a familiares en su país de origen.

Los niños rescatados tienen edades que oscilan entre 1 y 12 años y han sido identificados como:

Azrael 1 año Polaris 2 años Earthum 5 años Orion 6 años Aubrielle 8 años Joseph 10 años Nicola 12 años

El feminicidio de Makala Marie Pendley, una ciudadana estadounidense cuyo cuerpo fue localizado con signos de violencia en Zinacantán, Chiapas, ha causado gran polémica en redes sociales.

De acuerdo con los resultados de la necropsia informados por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la causa exacta de la muerte de Makala Marie Pendley fue un traumatismo craneoencefálico provocado por golpes con un objeto contundente.

El caso cobró relevancia internacional debido a que tanto Joseph como Makala y sus hijos estaban bajo una alerta emitida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) en Indianápolis desde febrero de 2026.