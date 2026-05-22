Juan Olivas, político de Morena en Naucalpan, Estado de México (Edomex), fue detenido el pasado miércoles 20 de mayo luego de que su exesposa lo acusara de intento de feminicidio y violencia sistemática.

Información preliminar señala que Juan Olivas estranguló a quien sería su exesposa, identificada bajo las siglas de DAMA, por lo que policías municipales arrestaron al político de Morena.

Detienen a Juan Olivas, político de Morena en Naucalpan, por intento de feminicidio

Una mujer, presuntamente la exesposa de Juan Olivas, denunció haber sufrido agresiones físicas, amenazas y actos de violencia, además de que el político habría intentado privarla de la vida.

Acusan a Juan Olivas, político de Morena en Naucalpan, de intento de feminicidio (Juan Olivas)

Tras darse a conocer el caso, Juan Olivas fue detenido y presentado ante autoridades ministeriales de Naucalpan por intento de feminicidio; ya se realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información, Juan Olivas fue ingresado a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género y, posteriormente, trasladado ante el Ministerio Público.

Videos en redes sociales muestran el ingreso de Juan Olivas a la Fiscalía de Edomex, que estuvo acompañado de gritos que lo acusaban de corrupción y otros que le decían que no está solo.

Hasta el momento, se desconoce el avance en las investigaciones del caso, así como la situación jurídica de Juan Olivas, quien fue precandidato a presidente municipal de Naucalpan por Morena.