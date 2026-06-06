El cirujano José Humberto “N”, presunto autor intelectual del feminicidio de Norma Patricia Ayala en Iztapalapa, fue extraditado a Ciudad de México (CDMX) desde Colombia.

José Humberto fue detenido en el departamento de Santander, en Florida Blanca, Colombia, en diciembre 2024, seis meses después del feminicidio.

Tras su llegada a México, en específico al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, fue puesto a disposición de un juez local para iniciar su proceso por el feminicidio de Norma Patricia el 11 de junio.

Feminicidio de Norma Patricia: José Humberto fue extraditado desde Colombia

El miércoles 27 de mayo, en el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), policías de la Interpol entregaron a José Humberto por el feminicidio de Norma Patricia.

La noticia de la extradición de José Humberto no se habría dado a conocer hasta el pasado martes 2 de junio, ya que a familiares de Norma Patricia no se les informó el procedimiento.

La extradición se confirma en la ficha del Registro Nacional de Detenciones, que apuntan que la orden de aprehensión contra José Humberto “N” se llevó a cabo en el Reclusorio Norte el 27 de mayo.

José Humberto fue señalado por los otros tres detenidos y presuntos participantes del feminicidio de Norma Patricia, delito por el que pagó 20 mil pesos.

José Humberto Cuéllar Ferrara, cirujano anestesiólogo (especial)

Feminicidio de Norma Patricia: José Humberto pasó detenido 18 meses en Colombia

José Humberto estuvo detenido en Colombia durante 18 meses sin lograr la extradición hasta mayo 2026, tal como dieron a conocer medios de comunicación.

El 22 de mayo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia concedió la extradición de José Humberto Cuéllar Ferrara, señalado como autor intelectual del feminicidio de Norma Patricia.

De acuerdo con lo dado a conocer, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX obtuvo la orden de aprehensión en contra de José Humberto por los delitos de acoso y abuso sexual agravado.

Tras ello, la Fiscalía General de la República solicitó a su homóloga la extradición de José Humberto, después de dos meses de trámites.