Brenda Michel Trujano Bonilla, una joven de 19 años, murió después de permanecer varios días hospitalizada tras ser atropellada presuntamente de manera intencional por su expareja en Tecámac, Estado de México.

Familiares, amigos y conocidos exigen que el caso sea investigado como un posible feminicidio.

Los hechos ocurrieron el domingo 28 de junio de 2026, cuando Brenda Michel caminaba por la calle junto a su nueva pareja.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil que aparentemente la esperaba sobre la calle Rancho San Diego del Fraccionamiento Sierra Hermosa, en Tecámac, la embistió de forma repentina.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que Brenda Michel fue atropellada, imágenes que han reforzado la exigencia de justicia por parte de sus familiares y personas cercanas.

Aseguran que la expareja de Brenda Michel sería el presunto responsable

Familiares y amigos de Brenda Michel señalan que el presunto responsable del atropellamiento es la expareja de la joven.

Angélica Reyes, prima de Brenda Michel, declaró ante medios de comunicación que varios vecinos habrían identificado al presunto agresor, ya que también vive en la zona.

Entre lágrimas, pidió a las autoridades esclarecer el caso y castigar al responsable.

“Mi prima tenía una vida por delante, no se metía con nadie. Sus papás no tenían problemas con nadie. La gente que los conoce sabe qué tipo de personas eran y queremos justicia” Angélica Reyes, prima de Brenda Michel

Brenda Michel murió atropellada en Tecámac (Especial)

Aunque Brenda Michel fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica, falleció días después debido a la gravedad de las lesiones.

Tras su muerte, su familia reiteró la exigencia de que el caso sea investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Fiscalía del Estado de México investiga el atropellamiento de Brenda Michel en Tecámac

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que abrió una carpeta de investigación por el atropellamiento de Brenda Michel ocurrido en Tecámac.

La dependencia continúa con las diligencias para identificar y localizar al conductor del vehículo que la embistió mientras caminaba junto a su pareja.

Además, familiares de la víctima señalaron que existen reportes sobre la presunta venta del automóvil involucrado en el atropellamiento a través de Facebook Marketplace, situación que también forma parte de las indagatorias.