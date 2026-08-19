Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE, sorprendió este miércoles al acudir al Palacio de los Deportes para presentar el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La presencia de Uuc-kib Espadas Ancona en la fila para presentar el examen de control llamó bastante la atención, pues la mayoría de los aspirantes a la UNAM son jóvenes de entre 17 y 23 años de edad.

Cabe mencionar que Uuc-kib Espadas Ancona cuenta con tres licenciaturas:

Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán Educación secundaria por la Escuela Normal Superior de Yucatán

Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE, asiste a Palacio de los Deportes para presentar examen de ingreso a la UNAM

De acuerdo con la información, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona se presentó este miércoles 19 de agosto al Palacio de los Deportes para realizar el examen de control de la UNAM de manera presencial.

Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE, presenta examen de ingreso a la UNAM (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Uuc-kib Espadas Ancona se formó para ingresar al segundo turno del tercer y último día de aplicación del examen. Sin embargo, fue confundido con un padre de familia, pues tiene más de 60 años de edad.

Tras solicitarle que se retirara de la fila de aspirantes, el consejero del INE explicó que él también realizaría el examen y mostró su ficha de cita, por lo que pudo continuar con el proceso e ingresar al Palacio de los Deportes.

Hasta el momento se desconoce a qué licenciatura de la UNAM aspira ingresar Uuc-kib Espadas Ancona, quien además destacó por presentarse con un brazo inmovilizado en un cabestrillo.

El examen de control presencial de la UNAM se aplicó en distintas sedes del país y concluyó este 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, donde se concentró el mayor número de aspirantes.

Al igual que el resto de los participantes, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona deberá esperar los resultados de la UNAM para conocer si obtiene un lugar en la licenciatura a la que aspiró.