Usuarios de Totalplay reportan que el servicio que ofrece la compañía presenta nuevas fallas; acusan intermitencias en la conexión a internet hoy miércoles 19 de agosto.

Por medio de redes sociales, diversos clientes de la empresa de telecomunicaciones han compartido mensajes en los que reportan que su servicio registra problemas de conectividad.

Al respecto, refieren que debido a las fallas que afectan su conexión a internet, no pueden ingresar a distintas páginas e incluso el acceso a portales web se realiza con lentitud.

Reportes por fallas de Totalplay (X )

Aumentan reportes por fallas en internet Totalplay

En paralelo, en el sitio de monitoreo de servicios y plataformas digitales, Downdetector, se indica que los reportes por fallas en el internet de Totalplay se han disparado pasadas las 15:00 horas.

A pesar de los múltiples mensajes y reportes sobre intermitencias en la conexión, hasta el cierre de esta nota la empresa no ha emitido ningún informe oficial o explicación sobre los hechos.

Reportes por fallas de Totalplay en Downdetector (Downdetector)

Nota en desarrollo. En breve más información…