Tras el hallazgo sin vida de una pareja estadounidense que había desaparecido en Tlalpan, Ciudad de México, amigos y familiares denunciaron que las víctimas habrían permanecido privadas de la libertad durante al menos tres semanas antes de ser asesinadas.

Los cuerpos de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, fueron localizados en una fosa clandestina en la zona de La Marquesa, entre los límites de la CDMX y el Estado de México.

De acuerdo con testimonios de allegados y reportes periodísticos, ambos habrían permanecido con vida durante varias semanas después de su desaparición.

La pareja, con nacionalidad mexicana y estadounidense, residía en Chicago, Estados Unidos.

Sin embargo, recientemente se habían trasladado a Huixquilucan, Estado de México.

Posteriormente fueron citados en Tlalpan por un supuesto servicio relacionado con elevadores, momento en el que habrían sido secuestrados por un grupo criminal.

Lamento confirmar el hallazgo sin vida de Memo y Zafar, esposos estadounidenses desaparecidos en #CDMX hace casi un mes.



Viajaron de Chicago a México buscando oportunidades y su sueño se apagó luego de que fueran secuestrados por una banda dedicada al robo, extorsión y… pic.twitter.com/rZLYK0TYVt — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) June 19, 2026

Pareja estadounidense desaparecida en Tlalpan habría permanecido secuestrada tres semanas

Según un reporte de N+, la pareja desapareció el pasado 20 de mayo tras acudir a una cita relacionada con la posible compra de un elevador, debido a que uno de ellos tenía a su madre enferma y requería dicho equipo.

Tras perder contacto con ambos, familiares y amigos presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

No obstante, aseguran que las labores de búsqueda se retrasaron.

Además, señalaron que tanto la Policía de Investigación como la Fiscalía capitalina recibieron dos ubicaciones que coincidían con la zona de La Marquesa, sitio donde la pareja habría sido vista con vida por última vez.

Sin embargo, denunciaron que los equipos de búsqueda no acudieron de inmediato debido a procedimientos y protocolos internos.

“Ellos nos comentaron que no podían actuar de inmediato porque tenían que seguir ciertos protocolos” Amigo anónimo de la pareja estadounidense desaparecida en Tlalpan

Las investigaciones apuntan a que la pareja permaneció secuestrada durante aproximadamente tres semanas en una fosa clandestina ubicada detrás de una cabaña, en una zona boscosa del paraje conocido como Valle del Silencio, hasta que finalmente fueron asesinados.

Banda criminal habría utilizado cuentas bancarias de la pareja estadounidense secuestrada

La misma investigación periodística señala que los presuntos responsables de la desaparición y secuestro integrarían una organización criminal dedicada al robo, la extorsión y el homicidio.

Durante el tiempo que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, los delincuentes presuntamente realizaron movimientos financieros con sus cuentas bancarias y utilizaron sus tarjetas para efectuar diversas transacciones.

Aunque ya existen personas detenidas por este caso, familiares y amigos continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento total de los hechos que derivaron en la muerte de la pareja estadounidense desaparecida en Tlalpan.