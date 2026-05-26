Autoridades en la Ciudad de México (CDMX) han emitido fichas de búsqueda por una pareja que desapareció en Tlalpan desde el 20 de mayo de 2026.

Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani desaparecieron luego de que presuntamente asistieron a una empresa de “elaboración de elevadores” en Tlalpan, CDMX.

Pareja desaparece en Tlalpan; piden ayuda de la embajada de Estados Unidos

Con fichas de búsqueda por la CDMX para localizar a Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, fue que se alertó de la desaparición de la pareja luego de haber sido vistos por última vez en Tlalpan.

Según la versión dada por una conocida anónima a N+, la pareja salió el 20 de mayo de su casa en Huixquilucan, Estado de México, rumbo a la CDMX a una empresa de “elaboración de elevadores”.

El testimonio apunta que la pareja quería instalar un elevador en su domicilio, por lo que asistieron a la empresa, le mandaron la ubicación en Tlalpan y luego de esto no volvió a saber más de ello.

Asimismo, expone que Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani pudieron ser víctimas de un delito por los movimientos bancarios que ha tenido uno de ellos a 24 horas de haber desaparecido, acusando transferencias a contactos nuevos.

La última ubicación de la pareja fue en la colonia Isidro Fabela en Tlalpan, siendo que Hidalgo Ortiz vestía una playera tipo polo color beige y Mawani una camisa a cuadros rojos.

Boletin de desaparición de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz en Tlalpan, CDMX. (@elconsejomx)

Boletin de desaparición de Zagar Padamsee Mawani en Tlalpan, CDMX. (@elconsejomx)

Ante su desaparición sus amigos en Estados Unidos han pedido la intervención de la embajada de su país, debido a que Zafar Padamsee Mawani es de ascendencia keniana- estadounidense, mientras que Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz es mexicano y estadounidense.

Asimismo, se ha argumentado que ambos residían normalmente en Estados Unidos, pero decidieron estar en la CDMX por, presuntamente, visitar a la familia de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz.

Pareja desaparecido en Tlalpan habría sido llevaba en un coche

Al reporte de la pareja desaparecida en Tlalpan, el periodista Antonio Nieto ha sumado la información de que a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz se los llevaron en un coche.

Según el periodista, Mawani e Hidalgo Ortiz estaban en Tlalpan sobre Periférico Sur cuando ambos fueron llevados en un coche y de ahí comenzó su desaparición.