Autoridades mexicanas localizaron a cuatro personas muertas en la zona conocida como Valle del Silencio, en La Marquesa. Dos de ellas sería la pareja procedente de Estados Unidos, que fue vista por última vez en Tlalpan.

De acuerdo con información difundida por el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, los cuerpos se encontraban dentro de una fosa clandestina ubicada detrás de una cabaña en el municipio de Ocoyoacac.

El hallazgo se derivó de las investigaciones por la desaparición de los ciudadanos estadounidenses Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, quienes fueron reportados como desaparecidos el 20 de mayo de 2026.

Durante trabajos de búsqueda encabezados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano, y la Fiscalía del Estado de México, fueron localizadas cuatro personas sin vida.

Tres hombres y una mujer, todos con huellas de violencia.

Los cuerpos fueron trasladados a instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales para realizarles las pruebas genéticas y confirmar si corresponden a la pareja de Estados Unidos.

Dos ciudadanos estadounidenses desaparecieron en Tlalpan, el pasado mes de mayo (@c4jimenez / X)

¿Qué se sabe de la pareja de Estados Unidos que desapareció en Tlalpan?

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, de 56 y 57 años de edad respectivamente, fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026.

Los ciudadanos estadounidenses que radicaban en México, salieron de su domicilio, situado en el municipio de Huixquilucan, para acudir a una reunión de trabajo en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con reportes, los hombres compartieron su ubicación en tiempo real con una persona, pero más tarde se les perdió rastro debido a que sus teléfonos fueron apagados.

En el intento de dar con su paradero se detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Amigos levantaron el reporte ante autoridades mexicanas e incluso ofrecieron una recompensa de 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizarlos.