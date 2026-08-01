La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció la detención de Iván N, que estaría implicado en el asesinato de la pareja de estadounidenses, desaparecidos Tlalpan.

De acuerdo con el comunicado conjunto de la SSC, la detención -llevada a cabo en la colonia de Villa Milpa Alta, fue tras un intercambio de información y trabajos de inteligencia.

La SSC también resaltó que han sido detenidas al menos siete personas por la desaparición y asesinato de la pareja, ambos de nacionalidad estadounidense, ocurridos en mayo.

Pareja desaparecida en Tlalpan: SSC anuncia detención de Iván N, presunto relacionado

En conjunto con la Fiscalía General de Justicia de CDMX así como autoridades federales, la SSC detuvo a Iván N, que estaría relacionado con el homicidio de dos ciudadanos estadounidenses.

Avanza el caso del asesinato de la pareja de estadounidenses en Tlalpan; detienen a Iván "N" (Fiscalía CDMX)

Acorde con lo destacado, fue resultado de las líneas de investigación desarrolladas por las dependencias, lo que permitió ubicar a Iván N en la alcaldía Milpa Alta.

A Iván N le decomisaron también diversos envoltorios con lo que presume sería droga, al menos 40 dosis de presunta marihuana y 20 de lo que podría ser cocaína.

A su vez, las autoridades le decomisaron dinero en efectivo, así como un teléfono celular y una motoneta, además de una mochila tipo repartidor, todo asegurado.

La SSC anunció que será el Ministerio Público quienes darán continuidad a las investigaciones, aunque se desconoce si se sumará el delito de narcotráfico.

Caso de pareja de estadounidenses en Tlalpan: suman 8 detenidos

La SSC y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX destacaron la detención de Iván N como parte de un avance en las indagatorias en el caso de la pareja de estadounidenses de Tlalpan.

Aunque la Fiscalía de CDMX no ha dado a conocer otros detalles de la investigación (como confirmar el móvil) sí destaca que con Iván N van ocho detenidos.

Esto fue reiterado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, quien aseguró que las indagatorias continuarán de manera conjunta, ya que no habrá impunidad.