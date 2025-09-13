La influencer Tammy Parra donó comida en uno de los hospitales del IMSS donde se encuentran víctimas de la explosión en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX) y generó debate en redes; los detalles.
A través de su cuenta oficial, Tammy Parra compartió un breve video de su como fue a regalar comida a un hospital del IMSS y usuarios en redes sociales la acusaron de “monetizar” con la tragedia.
Critican a Tammy Parra tras donar comida en hospital del IMSS
Las redes sociales estallaron contra Tammy Parra luego de que la influencer asistiera a uno de los hospitales del IMSS, donde hay víctimas por la exposición en Iztapalapa, a donar comida.
Usuarios en Instagram la acusan de monetizar con la tragedia, de “colgarse de la desgracia ajena” y de aparentar bondad cuando hasta le quito las etiquetas a los refrescos “para que no le bajaran el video.
Las personas le sugieren que, si en verdad quiere ayudar a las personas en los hospitales y a las víctimas de la explosión en Iztapalapa, no grabe; “Si vas a ayudar, ayuda”, se lee en un comentario.
Cabe mencionar que hasta el momento, la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha sumado 10 muertos y 54 personas hospitalizadas, algunas en estado crítico.