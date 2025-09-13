La influencer Tammy Parra donó comida en uno de los hospitales del IMSS donde se encuentran víctimas de la explosión en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX) y generó debate en redes; los detalles.

A través de su cuenta oficial, Tammy Parra compartió un breve video de su como fue a regalar comida a un hospital del IMSS y usuarios en redes sociales la acusaron de “monetizar” con la tragedia.

Critican a Tammy Parra tras donar comida en hospital del IMSS

Las redes sociales estallaron contra Tammy Parra luego de que la influencer asistiera a uno de los hospitales del IMSS, donde hay víctimas por la exposición en Iztapalapa, a donar comida.

Usuarios en Instagram la acusan de monetizar con la tragedia, de “colgarse de la desgracia ajena” y de aparentar bondad cuando hasta le quito las etiquetas a los refrescos “para que no le bajaran el video.

Las personas le sugieren que, si en verdad quiere ayudar a las personas en los hospitales y a las víctimas de la explosión en Iztapalapa, no grabe; “Si vas a ayudar, ayuda”, se lee en un comentario.

Donación de Tammy Parra genera debate en redes

Cabe mencionar que hasta el momento, la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha sumado 10 muertos y 54 personas hospitalizadas, algunas en estado crítico.