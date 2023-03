Sin duda, la red social TikTok da mucho de qué hablar y esta vez le toca a la creadora de contenido Tammy Parra, quien se ha vuelto tendencia por terminar con su novio un día después que se comprometieron.

Tammy Parra de 21 años de edad, es una influencer que está en ojo del huracán en las redes sociales debido a que terminó con su novio después de que él, Omar Nuñez, le fue infiel.

Su vida amorosa fue pública durante todo este tiempo; incluso, la nueva decisión que compartió. Ya borró todo rastro de su pareja y terminó la relación.

Tammy Parra es una de las influencers más importantes de TikTok, quien se dio a conocer por sus videos de comedia y sincronización de labios que publica en su cuenta tammy.parra.

Así como por tener su propio emprendimiento con un suero de pestañas viral.

Creó su cuenta de TikTok en el 2016 y de ahí, gracias a sus videos, ha logrado alcanzar más de 9 millones de seguidores en la plataforma. En Instagram cuenta con más de 1.5 millones de fans.

La fama de Tammy Parra comenzó por medio de TikTok, durante la pandemia, donde empezó a compartir su día a día y:

Y, sobre todo, Tammy Parra dejó ver su vida amorosa al lado de Omar Nuñez.

Además, Tammy Parra ha trabajado con marcas internacionales como Mac Cosmetics, Dove, Shein Mexico, Casetify México.

Y es que, gracias a su esfuerzo, en enero ganó el premio como la Instagrammer del 2022 en los ‘Socialiteen Awards’.

Tammy Parra con tan solo 21 años de edad, se convirtió en emprendedora y creó su propia marca de suero de crecimiento de pestañas llamada ”Tammy Parra Lashes” en el mes de agosto del 2021.

Influencers y actrices del mundo del espectáculo ya han probado su producto, donde destacan Bárbara de Regil y la creadora de contenido Odalys Jm.

La influencer Tammy Parra es tendencia en redes sociales, por la infidelidad de su novio, Omar Nuñez.

Todo comenzó cuando Tammy Parra compartió un video donde Omar Nuñez le entregó un anillo de compromiso.

Entonces, se filtraron conversaciones entre Omar Nuñez y la tiktoker Andy Caballero.

Andy Caballero compartió una conversación con Omar Nuñez, quien se le comienza a insinuar e incluso quedaron de verse en persona el 16 de marzo.

Luego de que se filtrara la conversación de Omar Nuñez y que planeaba verse con otra tiktoker cuando ya estaba comprometido, Tammy Parra confirma su ruptura.

Fue a través de un video de TikTok donde Tammy Parra confirmó que había terminado su relación con Omar Nuñez:

Tammy Parra explicó que confirmó que Omar Nuñez le había sido infiel y por eso terminó su relación.

“Sé lo que me merezco y en mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a la personas que no me valoren y no respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va hacer”

Tammy Parra