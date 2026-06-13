Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) abatieron a Marco Antonio Valenzuela, alias “El Cabezón”, durante una persecución en Sonora. El hombre es identificado como líder de Los Rusos.

Reportes señalan que “El Cabezón” viajaba en una camioneta cuando el personal de la Semar intentó detenerlo, este ignoró la indicación de alto y huyó en el vehículo, lo que derivó en una persecución.

Agentes de Semar abaten a ‘El Cabezón’, líder de Los Rusos, durante persecución en Sonora

Marco Antonio Valenzuela, “El Cabezón”, fue abatido durante una persecución encabezada por elementos de la Semar en la frontera entre Sonora y Baja California, luego de que intentara fugarse.

Semar abate a ‘El Cabezón’, líder de Los Rusos, tras una persecución (Cortesía)

Durante la movilización, “El Cabezón” y su acompañante habrían abierto fuego contra los agentes federales, quienes repelieron la agresión y se produjo un enfrentamiento, que concluyó en su muerte.

“El Cabezón” había sido identificado como líder de Los Rusos, célula criminal ligada a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, que opera en diversas regiones de Sonora y Baja California.

Tanto Los Rusos como el “El Cabezón” son señalados como uno de los principales generadores de violencia en Mexicali. Entre sus actividades delictivas se encuentran: