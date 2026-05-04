El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la instalación del VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido, con la participación de mil 828 congresistas, donde destacó la fortaleza del movimiento y llamó a la unidad rumbo a 2027.

Durante el encuentro, reconoció a las y los participantes como la columna vertebral de Morena, al subrayar su papel en la consolidación territorial y el vínculo directo con la ciudadanía.

Ariadne Montiel asume dirigencia nacional de Morena

En el marco del Congreso, se informó que Luisa María Alcalde deja la presidencia del partido para asumir nuevas responsabilidades en el gobierno federal.

En su lugar, Durazo tomó protesta a Ariadne Montiel Reyes como nueva dirigente nacional, marcando una nueva etapa para el partido.

El líder del Consejo destacó la gestión de Alcalde al frente del Comité Ejecutivo Nacional, resaltando su contribución al fortalecimiento organizativo y la consolidación de una militancia que supera los 12 millones de afiliados, lo que posiciona a Morena como uno de los partidos más grandes de América Latina.

Asimismo, subrayó que las decisiones de este Congreso tienen impacto nacional e internacional, al tratarse de un movimiento que actualmente gobierna el país.

Morena apuesta por la unidad interna rumbo a las elecciones de 2027

Durazo Montaño hizo un llamado a la militancia a mantener la unidad, evitar divisiones y priorizar el interés colectivo por encima de aspiraciones personales, especialmente ante el proceso electoral de 2027.

Advirtió que este escenario será clave para la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, durante la segunda mitad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, enfatizó que la nueva dirigencia deberá conducirse con institucionalidad, trabajo en equipo y compromiso con el movimiento.

Finalmente, reiteró el respaldo de Morena a la mandataria federal, al destacar su liderazgo ante el contexto internacional y la importancia de fortalecer la organización interna para consolidar el proyecto político en el país.