Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, informó que se han logrado avances con normalistas de Ayotzinapa tras diálogo en la autopista México-Cuernavaca.

De acuerdo con la información, Arturo Medina mantiene la expectativa de reabrir la autopista México-Cuernavaca una vez que los normalistas de Ayotzinapa concluyan una reunión e inicien su regreso a Guerrero.

Arturo Medina habría logrado acuerdo con normalistas de Ayotzinapa; la México-Cuernavaca podría reabrirse

Tras cuatro días de diálogo con los normalistas de Ayotzinapa en la autopista México-Cuernavaca, Arturo Medina dijo haber logrado un acuerdo con los estudiantes respecto a sus movilizaciones.

Arturo Medina habría alcanzado un acuerdo con normalistas de Ayotzinapa en la México-Cuernavaca (Captura de pantalla)

Arturo Medina destacó que el diálogo con los normalistas sobre las actividades que realizarán en protesta de la desaparición de los 43, permitió evitar confrontaciones y encaminar la reapertura de la circulación en la zona.

Sin embargo, Arturo Medina señaló que la presencia de padres de los 43 en la movilización modificó algunos de los acuerdos que previamente se habían construido con los jóvenes.

Respecto a la revisión de los contingentes, Medina destacó que es una exigencia del gobierno de CDMX luego de que, en días anteriores, se localizaran 59 explosivos caseros en sus autobuses.

Según explicó, los normalistas sostendrán una reunión privada antes de regresar a Guerrero, lo que permitiría la reapertura de la caseta y de los carriles de la México-Cuernavaca afectados por el bloqueo.

Medina reiteró que el gobierno mantiene una deuda con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y aseguró que continúan las investigaciones a través de nuevas líneas de indagación y herramientas tecnológicas.