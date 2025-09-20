Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, ha sorprendido en redes sociales luego de admitir que ya tiene una nueva relación, cuando no hace poco desató polémica por sus vínculos con El Choko.

Alejandro Gilmare Mendoza, alías El Choko, ha sido señalado como líder “La Chokiza”, organización criminal dedicada a actividades delictivas como:

Narcomenudeo

Despojo de viviendas

Extorsión

Cobro de piso

Sandra Cuevas revela tener nueva relación tras polémica con El Choko

En entrevista, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas reveló el vínculo con El Choko, quien fue detenido en el Estado de México, fue pasajero y actualmente ya se encuentra en otra relación.

Sandra Cuevas argumentó que siempre hay cosas de moda que la oposición busca para desprestigiarla y en esta ocasión sería su relación con Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko.

“Lo conocí hace poco tiempo, hace pocos meses, salimos en una temporada muy corta, se acabó, yo tengo ya otra pareja y fue lo único que ocurrió. Entonces esta persona cae en desgracia y de ahí se agarran. Los opositores siempre van a tomar lo que te pueda afectar”. Sandra Cuevas

¿Quién es la nueva pareja de Sandra Cuevas tras polémica con El Choko?

Tras la polémica relación que mantuvo con El Choko, Sandra Cuevas reveló en una entrevista que ya tiene otra pareja, sin embargo, la ex alcaldesa no mencionó ningún nombre.