Durante una transmisión en su programa de TV, el conductor Eduardo Videgaray se burló de la ex alcaldesa de Sandra Cuevas y su forma de hablar.

“El juego es muy sencillo, consiste en tomar un trago cada vez que la ex alcaldesa Sandra Cuevas, diga Sandra Cuevas”. Eduardo Videgaray, conductor de Qué Importa

En días recientes, el nombre de Sandra Cuevas se ha repetido en redes, no sólo por su relación con un vinculado a proceso por delincuencia organizada, también su manera de hablar de sí misma.

Tras lanzarse elogios como si fuera una tercera persona, las burlas en redes contra Sandra Cuevas no se hicieron esperar, a las cuales se sumó Eduardo Videgaray y su dupla, José Ramón San Cristóbal “el Estaca”.

Eduardo Videgaray se burló de Sandra Cuevas y sus elogios en tercera persona en TV

Fue en el programa ¡Qué Importa!, de Imagen Televisión, que Eduardo Videgaray se burló de los elogios que se lanzó Sandra Cuevas en tercera persona, tomando cada que dijera su nombre.

Durante la emisión del 24 de septiembre, Eduardo Videgaray presumió su juego “Adivina quién chupa” en el que tanto el conductor como “el Estaca” tomaban un trago mientras presentaban el video que desató burlas.

En el fragmento de la grabación, Sandra Cuevas habría dicho su nombre al menos 18 veces, por lo que Eduardo Videgaray afirmó que se negaría a decirlo de nuevo.

“Cuenta la leyenda que si dices el nombre de Sandra Cuevas 27 veces, se te aparecen unos implantes gigantes”. Eduardo Videgaray se burla de Sandra Cuevas

José Ramón San Cristóbal también bromeó con el video de la ex alcaldesa, al señalar que “Sandra Cuevas le debería enseñar a Sandra Cuevas un poquito de humildad”.

Y agregó que si bien Sandra Cuevas estaría mal de la cabeza, entiende que si nadie habla bien de ti, lo que le queda a la ex alcaldesa es hablar de ella en tercera persona.