Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, respondió a las críticas que se le han lanzado durante los últimos días por el tema de sus ex parejas integrantes del grupo criminal de “La Chokiza”.

“Hay que esperar su sentencia, punto número uno y segundo punto, que no se me vincule, no se me tache, no se me criminalice. Porque tuve dos amores o dos relaciones efímeras que ya pasaron hace tiempo” Sandra Cuevas

Fue durante el anuncio de la película “Amores Prohibidos” en la que se retratará ese tema, que la ex alcaldesa se refirió a sus ex parejas e hizo un llamado para que no la “criminalicen”.

Lo anterior debido a que Sandra Cuevas afirmó que ‘El Choko’ y ‘El Topo’ son las únicas parejas sentimentales que ha tenido con ese historial delictivo, por lo que pidió que no la “criminalicen”.

Sandra Cuevas pide que no la criminalicen por sus ex parejas (Galo Cañas Rodríguez)

Sandra Cuevas presenta su película Amores Prohibidos y enfrenta críticas de sus ex parejas

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó este miércoles 8 de octubre un nuevo proyecto que promete ser igual o más polémico que sus otros emprendimientos.

Se trata de la producción de una película de la que adelantó, tendrá como trama principal el tema de sus “amores prohibidos”, es decir la historia con sus ex parejas integrantes de “La Chokiza”.

“Por eso no salí a hablar del segundo que detuvieron. Ustedes van a tener la historia completa en una película, porque gracias a esa publicidad me ofrecieron hacer una película y contar la historia”

Durante la conferencia en la que anunció la filmación de la película, Sandra Cuevas aprovechó para deslindarse una vez más de los actos criminales de ‘El Choko’ y ‘El Topo’.

Así lo hizo debido a que al referirse a las constantes críticas que se le han lanzado por haber sido novia de los integrantes del grupo delictivo, llamó a que dejen de criminalizarla por sus ex parejas.

Tras señalar que hay que esperar la sentencia en contra de los delincuentes ya detenidos, Sandra Cuevas pidió que no se le vincule con sus actividades ilegales, pues solo fueron “relaciones efímeras”.

Sandra Cuevas y ‘El Topo’ (Eduardo Díaz)

Sandra Cuevas asegura que no tiene más ex parejas criminales

Al responder a las críticas por sus ex parejas y pedir que no se le criminalice por dichas relaciones, Sandra Cuevas afirmó que ‘El Choko’ y ‘El Topo’ son sus únicos novios con historial delictivo.

Sobre ello, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc aseveró que esos “dos muchachos son los únicos” en su vida que se dedicaban a delinquir, pues no ha tenido “más novios de ese tipo”.

“Les doy mi palabra aquí enfrente de mi madre, que no tengo más, fueron ellos 2, fueron para mí algo efímero y ya pasaron, fueron parte de mi vida. No tengo otros vínculos con nadie más, no tengo otro “amor chacal”, no tengo. Si detienen a alguien más, ya no es mío" Sandra Cuevas

Luego de comprometer su palabra ante su madre, quien estuvo presente en la conferencia, insistió en asegurar que no tiene ni tuvo ningún otro vínculo sentimental con perfiles de ese tipo.

Incluso, al ironizar sobre el tema, Sandra Cuevas sentenció que ya no tiene otro “amor chacal”, debido a lo cual expuso que si detienen a alguien más, puede jurar que no fue su novio.