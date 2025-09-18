La exalcaldeza Sandra Cuevas de 39 años de edad, asegura que su relación con El Choko fue “algo efímero” explicando que no sabía todos los delitos que ahora le adjudican.

Tras la evidencia que mostró el reportero Carlos Jiménez sobre su relación con El Choko señalado como líder de La Chokiza, Sandra Cuevas negó todo con fundamento.

Sandra Cuevas rechaza vínculo con El Choko, pero sí trató de conquistarla

Sandra Cuevas ha sido señalada de haber sido novia de El Choko, presunto ‘narco político’ líder de La Chokiza, pero la exalcaldeza desmintió todo en una conferencia de prensa.

Apuntando que sus únicos delitos fueron “haber salido con uno tras otro” desde su divorcio y “querer hacer política en el barrio”, Sandra Cuevas dijo sí haber visto a Alejandro Mendoza ‘El Choko’, pero no haber sido su novia.

Sandra Cuevas en conferencia de prensa. (Tomada de video)

La exalcaldeza señaló que las fotografías que el reportero Carlos Jiménez mostró de ella con El Choko, las subió ella misma en sus redes sociales “porque nos generaba likes”, explicando que nunca tuvo una plática a fondo y detallada con él porque ella se acerca a todos los del barrio.

Asimismo, señaló que desconocía por completo los delitos que ahora le están adjudicando a El Choko con La Chokiza, explicando “yo no meto las manos al fuego por él”.

Incluso, Sandra Cuevas explicó que aunque El Choko sí intentó conquistarla tras conocerla en un concierto, la bloqueó y dejó de seguir en sus redes sociales luego de que ella inició una nueva relación y él se enteró.

Sandra Cuevas señaló en más de una ocasión que el acercamiento que tuvo con El Choko fue de días contados y que se trató de algo “efímero”.