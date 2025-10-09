Luego de que Sandra Cuevas anunció la producción de una película en la que dijo, va a contar lo que vivió con sus “amores prohibidos”, el periodista C4 Jiménez ya dio su opinión.

Fue durante la emisión de su programa C4 en Alerta del miércoles 8 de octubre, que el comunicador habló sobre el anuncio que hizo la ex alcaldesa de Cuauhtémoc.

Sin dejar de lado su tono confrontativo y crítico, C4 Jiménez lanzó un duro mensaje contra Sandra Cuevas por la película de sus “Amores Prohibidos” y acá te contamos los detalles.

Llegarán al cine los "amores prohibidos" de Sandra Cuevas, pues le ofrecieron hacer una película (Michelle Rojas)

C4 Jiménez lanza duro mensaje contra Sandra Cuevas por la película de sus “amores prohibidos”

El pleito cantado que C4 Jiménez tiene con Sandra Cuevas no cesa aunque la exalcaldesa de Cuauhtémoc busca darle vuelta a la página con el anuncio de nuevos proyectos.

Lo anterior debido a que Sandra Cuevas reveló que está produciendo una película en la que narrará la historia de sus “amores prohibidos”.

En su programa del 8 de octubre, el periodista dijo que el anuncio de la película en la que Sandra Cuevas retratará sus noviazgos con “El Choko” y “El Topo” es de total “pena ajena” y da “vergüenza”.

Tras resaltar que el tiempo le dio la razón con las detenciones de los exnovios de la ex alcaldesa, el periodista lamentó y reprochó que ahora ella incluso esté bromeando con el tema.

En ese sentido, expresó su sorpresa al indicar que parece que Sandra Cuevas no dimensiona que sus exnovios no eran “chacales” como ella los llama, sino que se trataban de delincuentes.

“Hasta un día, ¿se acuerda usted que yo decía que el Choko era un delincuente porque no me daba la cuota? (...) después de que se andaba ofendiendo y andaba amagando y andaba muy mala, hoy, hoy ya no, hoy ya cambió su tono, hoy ya hasta anda bromeando, lo ve como si fuera un chiste, lo ve como si fuera una anécdota a tal grado que ya dijo que le van a hacer una película, una película de sus amores chacales. De verdad la señora es de vergüenza, es de pena" C4 Jiménez

Sandra Cuevas y C4 Jiménez (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

C4 Jiménez critica a Sandra Cuevas por vanalizar noviazgos con criminales

Al continuar con su dura crítica en contra de Sandra Cuevas, el periodista C4 Jiménez insistió en criticar que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc minimice sus noviazgos con criminales.

Sobre ello, el comunicador insistió en señalar que el tema de sus noviazgos con “El Choko” y “El Topo” no es que sean “chacales”, sino que ambos se tratan de criminales que afectaron la alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo anterior, resaltó que el enfoque del tema no es su gusto por personas de barrio, sino que ella “se rodea de delincuentes”, lo cual insistió, debe señalarse en su justa medida.

Por si no fuera poco, señaló que las relaciones de Sandra Cuevas con los integrantes del Cártel de La Unión no son las únicas, pues dijo que más tarde se revelará su noviazgo con “el Benoni”.

“Al Benoni también lo van a detener y cuando lo presentemos en todas sus fotos y los videos que andaba con usted, va a decir ”ah, ese no era mi amor, nada más era mi amigo". Señora, usted se rodea de delincuentes" C4 Jiménez