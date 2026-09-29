Sandra Cuevas reveló su apoyo a la posible candidatura de Citlalli Hernández en la alcaldía Cuauhtémoc para las elecciones 2027 y aseguró que tiene las de ganar.

“Por supuesto que apoyaría a Citlalli…Citlalli Hernández no solamente va a ganar va a arrasar” Sandra Cuevas

De acuerdo con la exalcaldesa, la actual presidenta del Comité de Elecciones de Morena tiene el perfil y el apoyo para poder ganar, sin ninguna duda, la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, Sandra Cuevas resaltó que la morenista es quien mayor poder de convocatoria y unidad tiene para la alcaldía.

“Lo va a lograr”: Sandra Cuevas reconoce poder de convocatoria de Citlalli Hernández en la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas aseguró que Citlalli Hernández va a lograr el triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc “sin problema alguno” por la convocatoria que puede tener rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con Sandra Cuevas, “Citlalli lo va a lograr sin problema alguno” porque tiene la fuerza para convocar a los liderazgos y “a todos los que han estado trabajando a la Cuauhtémoc”, como:

“Citlalli tiene toda la capacidad para reunirlos y decir ‘vamos todos juntos’...hoy la circunstancia es distinta, hoy se quiere ver a Morena ganando y lo va a lograr” Sandra Cuevas

Por otra parte, Cuevas reconoció la trayectoria de Citlalli Hernández como fundadora de Morena y cercana a Clara Brugada.

“Es una de las fundadoras de Morena, una de las personas más cercanas al licenciado Andrés Manuel López Obrador, es muy querida por Clara Brugada, de hecho fue ella quien tuvo la gran idea de proponer a Citlalli” Sandra Cuevas

De acuerdo con Sandra Cuevas, la candidatura de Citlalli Hernández habría sido sugerida por Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me parece un gran acierto porque a parte tiene el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” Sandra Cuevas

Cabe señalar que Citlalli Hernández ha asegurado que su prioridad esta centrada en la selección de las coordinaciones estatales para las elecciones 2027; los 7 últimos fueron anunciados el pasado 28 de septiembre.