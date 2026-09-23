Diana Sánchez Barrios insiste en buscar la coordinación de Cuauhtémoc

Diana Sánchez Barrios insistió en buscar la coordinación de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), al asegurar que no cederá ante otros perfiles, incluyendo a Citlalli Hernández.

“Esperemos los tiempos y la encuesta, han salido las notas sobre Citlalli (Hernández), pero quiero decirles que yo sigo adelante, no voy a decir que me bajo para que pase Citlalli o sea quien sea”. Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena

La diputada de Morena dejó claro que aunque respetará los resultados de la encuesta, no desistirá de su intención de competir por Cuauhtémoc en las elecciones de 2027.

Diana Sánchez Barrios agregó que, por ahora, seguirá haciendo trabajo de territorio en su alcaldía de origen; Nací, crecí, he trabajado toda mi vida aquí“, expresó.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena. (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Diana Sánchez Barrios niega declinar a favor de Citlalli Hernández

Según Diana Sánchez Barrios, los compañeros que optaron por declinar su candidatura a favor de Citlalli Hernández lo hicieron porque las circunstancias no les eran favorables, algo que no ocurre en su caso.

“Si los demás compañeros tomaron la decisión de bajarse de la encuesta interna y apoyar a Citlalli, esa es su determinación, no la de todos. Yo pienso que mis compañeras y compañeros que declinaron hicieron un análisis y no era favorable para ellos”. Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena

También comentó que no ha tenido reuniones con Citlalli Hernández y recordó que la exsenadora no se ha manifestado interés en buscar la coordinación en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Respeto el trabajo que está haciendo nuestra compañera, pero hasta el momento no se ha pronunciado”. Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena

Por ahora, Diana Sánchez Barrios afirmó que continuará recorriendo las distintas zonas de Cuauhtémoc para escuchar las necesidades de los habitantes, las cuales, comentó, conoce desde hace tiempo.

Diana Sánchez Barrios insiste en buscar la coordinación de Cuauhtémoc (Estrella Josento / Estrella Josento)

Citlalli Hernández gana terreno en Morena para buscar la coordinación de Cuauhtémoc

Citlalli Hernández se perfila como la principal apuesta de Morena para buscar la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027, luego de que el diputado Arturo Ávila declinara sus aspiraciones a su favor.

Aunque no lo ha descartado del todo, la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena comentó que por ahora está concentrada en sus responsabilidades actuales.