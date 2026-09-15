Citlalli Hernández aclaró que por ahora está enfocada en su encargo de definir coordinadores estatales y coaliciones rumbo a las elecciones de 2027, aunque no descartó buscar la candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

“No, estoy ahora en un encargo muy concreto que me dio el partido y vamos a atenderlo con mucha entrega…no lo niego y no lo confirmo” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En entrevista con Azucena Uresti, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se definió como “la mujer de los encargos” y pidió prudencia ante rumores, señalando que la convocatoria para coordinadores municipales será emitida hacia finales de 2026.

“Soy la mujer de los encargos”: Citlalli Hernández cumplirá con la designación de coordinadores

Citlalli Hernández dijo en entrevista para Azucena Uresti que ha sido “la mujer de los encargos” en Morena y reiteró su compromiso en definir a las y los coordinadores rumbo a las elecciones 2027.

“Yo soy la mujer de los encargos. Asumí este encargo que me hizo el partido. Tengo este compromiso de terminar la definición de todas las coordinaciones, las coaliciones, eso termina antes de que inicie el proceso electoral” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, resaltó que actualmente se enfoca en la definición de coordinadores y coaliciones; sin embargo, dijo que por el momento no confirmará ni negará una posible candidatura en la Cuauhtémoc.

Asimismo, resaltó que ni siquiera ha llegado el momento de emitir la convocatoria para las y los coordinadores en los municipios, así que “habrá que ser prudente con los dichos que andan rondando”.

Citlalli Hernández resaltó que, en cuanto se terminen los anuncios de los y las coordinadoras estatales, se emitirá la convocatoria para los municipios con la intención de tener el mayor número de definiciones para diciembre 2026.