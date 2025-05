La ex alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas lanzó una amenaza así como diversas acusaciones en contra de Ricardo Monreal; esto fue lo que dijo y de paso, atacó a Alessandra Rojo de la Vega.

Las acusaciones de Sandra Cuevas contra Ricardo Monreal no son las primeras, ya que el pasado 22 de mayo señaló al diputado de Morena de amenazarla a ella y a su familia.

A las mismas se suman otros señalamientos de Sandra Cuevas contra quien describió fue su “jefe político” previo a su llegada a la alcaldía Cuauhtémoc en 2021.

Sandra Cuevas vs Ricardo Monreal: La ex alcaldesa lo acusó de pactos con el PAN y de paso atacó a Alessandra Rojo de la Vega

Fue en entrevista con Los Periodistas que Sandra Cuevas lanzó diversas acusaciones contra Ricardo Monreal, quien la habría traicionado tras no tener el control de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que terminó en un pacto con el PAN.

Acorde con lo narrado por Sandra Cuevas, Ricardo Monreal intentó recargarse en ella, ya que “se creyó que sí era su alcaldía” por lo que todavía había trabajadores que le respondían al diputado, a quienes instó a traicionar a la alcaldesa.

En este punto, Ricardo Monreal le prometió a los trabajadores su mismo puesto una vez que su hija, Catalina Monreal ganara en la alcaldía Cuauhtémoc, aunque finalmente perdió porque según Sandra Cuevas, ella sí tenía el control en la demarcación.

Sin embargo, Ricardo Monreal también había pactado con Jorge Romero, actual dirigente del PAN, para que pusieran a cualquier persona para contender en contra de su hija, por lo que dejaron afuera a Sandra Cuevas.

En este pacto en el que también mencionó a Santiago Taboada, estaría implicada Alessandra Rojo de la Vega, ya que fue la “tonta” que la alianza del PAN, PRI, PRD la colocó para contender contra “la cretina” de Caty Monreal, según Sandra Cuevas.

Asimismo, la ex alcaldesa atacó a Alessandra Rojo de la Vega, a quien llamó “farsante, manipuladora [..] es una pendeja” que ya pactó con Ricardo Monreal para que la alcaldía Cuauhtémoc siga bajo su poder, todo con la promesa de la reelección.

Sandra Cuevas lanzó tremenda acusación contra Ricardo Monreal (Sandra Cuevas vía X)

Sandra Cuevas acusa que Ricardo Monreal ha traicionado a Morena; esta sería la amenaza

Durante la entrevista, Sandra Cuevas también acusó que Ricardo Monreal no solamente la traicionó y comenzó un golpeteo político en su contra, sino también en su propio partido Morena, en donde también sabrían que es un traidor.

Pero Sandra Cuevas no fue lo único que advirtió, ya que habló sobre Claudia Sheinbaum, quien dijo que trabaja de forma firme como presidenta pese a todos los ataques, no entiende por qué no ha hecho a un lado a Ricardo Monreal.

Sandra Cuevas afirma que Ricardo Monreal no soporta a Claudia Sheinbaum y estaría buscando cómo quitar a la presidenta, ya que también habría instruido a todos los alcaldes de oposición cómo “pegarle” a quien entonces era la jefa de gobierno.

Asimismo, afirmó que Ricardo Monreal sigue pactando con la oposición para traicionar a Morena como lo hizo rumbo a las elecciones 2024, ya que había pactado para ser su candidato presidencial aunque al final no se concretó.

Sandra Cuevas aseguró que dio a conocer todas estas acusaciones debido a que Ricardo Monreal comenzó nuevamente a pegarle, por lo que amenazó con lanzar un libro en donde detalla todos estos hechos.