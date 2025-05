La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su confianza en Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, luego de una entrevista que ofreció Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauthémoc en la Ciudad de México (CDMX); “sí, tuvimos diferencias, pero jalamos parejo”, expresó la mandataria federal.

El 26 de mayo, Sandra Cuevas reveló en entrevista para SinEmbargo con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que Ricardo Monreal uso a los ex alcaldes de la oposición en la CDMX para orquestar una campaña de golpeteo contra Claudia Sheinbaum.

Hoy 28 de mayo, en respuesta dese su conferencia mañanera, la presidenta de México dijo no tener comentarios sobre la entrevista; sin embargo, sobre el contenido de la misma, reconoció haber tenido diferencias con Ricardo Monreal:

Claudia Sheinbaum insistió en reiterar su confianza en Ricardo Monreal al ser cuestionada sobre la entrevista que ofreció Sandra Cuevas para SinEmbargo; “está haciendo su trabajo Ricardo”, dijo la presidenta.

En ese sentido, la mandataria federal señaló que “hay que poner todo en su justo término”, en referencia a su relación política con Ricardo Monreal, por lo que también dijo que es importante defender los principios.

Tomando en cuenta esta afirmación, Claudia Sheinbaum recordó que apostó por la unidad de la denominada Cuarta Transformación luego del proceso interno para candidatura de Morena, en el cual estuvieron involucrados:

“Imagínense si yo hubiera dicho: No, pues los 5 que participaron en la elección interna, en la encuesta, estaban contra mí, entonces no van a ser tomados en cuenta. Pues no, todos somos valiosos en este movimiento”.

“Quien apuesta a la división del movimiento, ese sí apuesta a la derecha, ese sí apuesta al conservadurismo”, sentenció.

En entrevista para SinEmbargo, Sandra Cuevas reveló que Ricardo Monreal usó los ex alcaldes de la CDMX para realizar una campaña de golpeteo político en contra de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la CDMX.

“El doctor Monreal nos asesoraba a todos los alcaldes (de la oposición) de cómo debíamos pegarle a la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que yo hice y lo que yo haga, siempre voy a dar la cara. Yo no digo mentiras. O sea, si yo digo pues le pegué y le dije, fui yo. Nunca me voy a esconder.”

En la misma conversación, Sandra Cuevas aseguró que fue Ricardo Monreal quien “se recargó” en ella como ganadora de la alcaldía de Cuauhtémoc, además de señalarlo como “perdedor”:

En esa relación de ideas, la ex alcaldesa dijo que Ricardo Monreal ha perdido las elecciones que ha disputado por ser un “traidor”, situación que también los distanció a ambos:

“Lo hemos visto hacer campaña y la gente no lo quiere y no lo quiere por traidor. Es un traidor, por eso terminó nuestra relación, porque nosotros teníamos acuerdos. El señor no sé, creo que me lleva más de 40 años. Yo siempre lo respeté, siempre hubo con él un trabajo en equipo, siempre fui disciplinada, fui leal hasta que él rompió esta relación por traidor. Porque vendió lo que era Sandra Cuevas, sin ni siquiera avisarme. Yo gano la Alcaldía Cuauhtémoc y él quiso ser mi amigo. No yo de él”.

Sandra Cuevas