Sandra Cuevas aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció trabajo en Morena y que ello fue una gran lección para ella después de haberla atacado, así lo reveló en entrevista con Sin Embargo Al Aire, canal de los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado .

La exalcaldesa de Cuauhtémoc no precisó el momento ni a través de quién recibió el mensaje, pero dejó ver que fue en el marco de las elecciones 2024.

Sandra Cuevas dijo que esa fue una gran lección en la que vio que Claudia Sheinbaum se iba a convertir en presidenta y por haberle mandado ese mensaje a pesar de haberla atacado.

“Cuando la alianza me cierra todo y que ellos dicen que fue por Ricardo Monreal y que se dan muchos cuenta que MC solamente me estaba utilizando, ella (Claudia Sheinbaum) me manda a decir, tampoco les voy a de con quién, que ella me daba un espacio, que si de este lado no valoraban quién era Sandra Cuevas, que ella sí. Después de todo lo que yo había dicho eh, después de la manera en que me comporté y que la ataque. En ese momento dije que cómo es posible, que mejor esta mujer me haya tendido la mano en lugar de todos a los que yo les trabajé y les fui leal y responsable… no pues si va a ser presidenta ¿Quién te disculpa semejante grosería? Porque yo fui una pelada de primera y aun así me ofreció trabajo, pero a dónde iba a quedar mi dignidad. Mi castigo va a ser ni de este lado ni de esta lado, para que a la otra le pienses mas… en política hay alianzas no hay amistades”

Sandra Cuevas