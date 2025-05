Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, admitió tener miedo y culpa de cualquier cosa que le pase a este prominente político de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tras retirarse de redes sociales por un par de semanas, Sandra Cuevas inauguró la galería de arte que lleva su nombre la noche de ayer miércoles 22 de mayo, ubicada en la colonia Anzures.

La ex alcaldesa Sandra Cuevas admitió que ha recibido una serie de amenazas por parte de un prominente político de Morena, que sería culpable de cualquier cosa que le pase a ella o a su familia, dijo.

Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Sandra Cuevas lanzó una severa acusación contra el diputado de Morena, Ricardo Monreal, pues dijo que le ha enviado amenazas directas y teme por lo que le pueda pasar a ella o a su familia.

Luego de la inauguración de la galería de arte “Sandra Cuevas”, la ex funcionaria se anticipó y culpó al prominente político de Morena de cualquier cosa que le pueda pasar e incluyó a Alessandra Rojo de la Vega.

“Hago responsable de todo lo que me puede llegar a pasar, a mi o a mi familia, al Dr. Ricardo Monreal Ávila y a la actual titular de la alcaldía Cuauhtémoc. He recibido amenazas directamente de Ricardo Monreal y he presentado las denuncias correspondientes por esos hechos, tanto por amenazas como violencia política”.

