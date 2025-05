La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, en Ciudad de México, Sandra Cuevas, lanzó diversos señalamientos en contra de Ricardo Monreal; el diputado de Morena ya respondió y este fue su mensaje.

Fue en entrevista que Sandra Cuevas hizo diversas acusaciones en contra de Ricardo Monreal, a quien señaló de traidor no solamente con ella, quien lo definía como su jefe político.

Sino también Ricardo Monreal habría traicionado y todavía estaría pactando con la oposición en contra de Morena y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por las diferencias que tuvieron en 2018.

Ricardo Monreal respondió a las acusaciones de Sandra Cuevas; este fue su mensaje

Aunque no mencionó directamente a Sandra Cuevas, Ricardo Monreal dio respuesta a las acusaciones de la ex alcaldesa, como el presunto golpeteó a Morena, las cuales negó en conferencia de prensa con el mensaje “amor y paz”.

Referente a Sandra Cuevas, Ricardo Monreal señaló que tiene mucho tiempo que no la ve ni ha hablado con la ex alcaldesa, además de asegurar que ha tratado de no hacerle daño a nadie.

Y de manera implícita, Ricardo Monreal descartó que vaya a proceder en contra de Sandra Cuevas por sus señalamientos, ya que aseveró que el pecado capital más grave que puede tener un político es el guardar rencores.

Por lo que Ricardo Monreal descartó tener reclamos o guardar rencores hacia Sandra Cuevas u otra persona, ya que como personaje público, está sometido al escrutinio y que se hable mal de ellos mediante ataques o calumnias.

“Yo de mi parte les digo amor y paz, que Dios los bendiga”. Ricardo Monreal sobre Sandra Cuevas

A su vez, Ricardo Monreal descartó tener agenda propia como acusó Sandra Cuevas ya que no es algo que haga un funcionario público y no va en búsqueda de nada, solamente está muy agradecido por el respaldo del pueblo.

Ricardo Monreal descartó que haya diferencias actuales con Claudia Sheinbaum tras acusaciones de Sandra Cuevas

Asimismo, durante la conferencia de prensa, Ricardo Monreal también fue cuestionado sobre lo dicho por Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 28 de mayo tras las acusaciones de Sandra Cuevas.

Acorde con lo dicho por Ricardo Monreal, le agradeció a Claudia Sheinbaum la deferencia personal, con quien sí tuvo algunas diferencias que ya quedaron enterradas, ya que es ahora es parte de su equipo y colaborador desde el Legislativo.

Claudia Sheinbaum confirmó que sí hubo diferencias con Ricardo Monreal, pero ya las solucionaron, al respecto, el diputado señaló que ya entendió el lugar en el que se debe ubicar.

Asimismo, Ricardo Monreal señaló que las diferencias con Claudia Sheinbaum fueron internas, cuando él aspiraba a la jefatura de gobierno de la CDMX, proceso en el que resultó vencedora la actual presidenta de México,

Sin embargo, desde que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta de Morena en 2023 para ser la candidata a la presidencia, Ricardo Monreal fue el primero en sumarse a su campaña, por lo que las diferencias ya se superaron.

Ricardo Monreal destacó que reconoce a Claudia Sheinbaum como la jefa de Estado y su agenda va en totalidad con la presidenta, quien a su vez, le ha tenido consideraciones que no merece, como afirmó ante medios.