Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, y su empresa Diamond Group están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Fue por medio del portal Narcopolíticos que se señaló a Sandra Cuevas por “posibles operaciones de lavado de dinero”.

Investigación de la UIF alcanza a Sandra Cuevas

El periodista especializado en crimen organizado, Luis Chaparro habló del presunto lavado de dinero a través de Sandra Cuevas Diamond Group.

De acuerdo con el reporte, la empresa de la exalcaldesa está ligada a negocios con distintos giros como dulcerías y una galería de arte.

Sandra Cuevas, exalcaldeza. (@SandraCuevas_)

El considerable aumento del patrimonio de la exalcaldesa en los últimos años habría despertado la atención de las autoridades federales, debido a la magnitud y rapidez de su acumulación de recursos.

Según fuentes cercanas a la investigación, este crecimiento económico estaría bajo escrutinio especialmente por supuestas vinculaciones con grupos delictivos, como La Unión Tepito, en la Ciudad de México, y La Chokiza, en el Estado de México.

Las autoridades buscan determinar si existió algún tipo de financiamiento ilícito o transacciones que pudieran estar relacionadas con actividades criminales, lo que podría explicar la atención que su caso ha generado dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Fue durante el 2023 cuando en unos documentos militares se habló de la relación entre Sandra Cuevas y “El Toño”, integrante de La Unión Tepito que contrató para su equipo de seguridad.

UIF contra Sandra Cuevas tras detención de Alejandro Gilmare Mendoza “El Choko”

El pasado 10 de septiembre fue detenido Alejandro Gilmare Mendoza “El Choko” por autoridades del Estado de México.

Este último había sido buscado pro delitos relacionados con extorsión, invasión de propiedades, tráfico de drogas, homicidios y portación de armas.

Tras la detención hubo reportes de integrantes de La Chokiza tratando de bloquear avenidas e impedir el avance del paso del convoy que transportaba a su líder.

Con lo acontecido Sandra Cuevas salió rápidamente a la conversación por la presunta relación sentimental que sostuvieron en el pasado.