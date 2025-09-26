Descubren quiénes están detrás de Diamond Group, la empresa de Sandra Cuevas

Diamond Group, la empresa de Sandra Cuevas, ha estado en la mira luego de revelarse que la corporación estaría siendo investigada por Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esta controversia ha provocado que algunos se pregunten quiénes están detrás de Diamond Group y los motivos por los que tienen un papel importante al frente de la empresa de Sandra Cuevas.

La conmoción se originó debido a una publicación de Narcopolíticos, plataforma que mostró supuestas pruebas contra Diamond Grouppor por sus “lazos” con personas procesadas por delitos como:

Secuestro

Homicidio

Tráfico de drogas

Sandra Cuevas quiere ser notificada si la UIF indaga a Diamond Group (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Quiénes están detrás de Diamond Group? Esto se sabe de los “socios” de Sandra Cuevas

De acuerdo con el medio El CEO, Sandra Cuevas registró una sociedad llamada “Sandra Cuevas Diamond Group” el 24 de septiembre, el mismo día que medios descartaron la existencia de alguna sociedad mercantil a su nombre.

Según ese medio, la exalcaldesa Sandra Cuevas es la socia mayoritaria con un 75% de las acciones sobre Diamond Group, empresa que se presume como comerciante de “toda clase de bienes y servicios“.

En cuanto a otras personas que están detrás de Diamond Group, se trata de la madre, tía, hermanos y sobrino de Sandra Cuevas , quienes apenas tienen el 5% sobre las acciones:

Yoselín Berenice Nieves García

Delia Nieves García

Giovanni Arturo Cuevas Nieves

Vianey Stephanie Cuevas Nieves

Denzel Arturo Cuevas Quino

De acuerdo con la información disponible, el conglomerado familiar de Sandra Cuevas cuenta con marcas que ofrecen diversos servicios:

Cosméticos

Productos de belleza

Dulcería (“Dulce Becerrita”)

Entretenimiento (“Sandra Cuevas Entertainment”)

Galería de arte

Gimnasios

Souvenirs

Agua embotellada

Asesoría política

Mezcal y Tequila