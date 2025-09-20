En medio de la polémica que se desató por su relación sentimental con Alejandro Mendoza ‘El Choko’, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una entrevista para aclarar ese y otros temas.

Sin embargo, la también empresaria dio de qué hablar por otro asunto, debido a que en la entrevista, se lanzó elogios muy a su estilo, debido a que lo hizo en tercera persona.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la forma en la que Sandra Cuevas se hizo comentarios para elogiarse en tercera persona no pasó desapercibido en redes sociales, donde las burlas no se hicieron esperar.

Sandra Cuevas se lanza elogios en tercera persona y causa burlas

Desde su paso por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas dejó en claro que se tiene en muy alta estima, pues en el 2023 dijo que si ella no fuera ella, de todos modos se amaría.

La forma en la que la hoy ex alcaldesa habla de sí misma ha sido tema de conversación en diferentes oportunidades y ahora, en septiembre de 2025, el amor de Sandra Cuevas por Sandra Cuevas vuelve a relucir.

Lo anterior debido a que ofreció una entrevista para un canal de YouTube en la que fiel a su estilo, se lanzó diversos elogios en tercera persona, ante lo cual usuarios han reaccionado con burlas.

Así ha ocurrido por un clip de poco más de un minuto y medio de duración de dicha entrevista, en el que se escucha que la ex alcaldesa pronuncia su propio nombre en un total de 18 ocasiones.

Cuantas veces dijo Sandra Cuevas...🤔😂😂 pic.twitter.com/3Z19lkesNm — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 20, 2025

¿Por qué Sandra Cuevas se lanza elogios en tercera persona? Ella misma lo ha explicado

El tema de Sandra Cuevas elogiándose en tercera persona no es nuevo, pues como se mencionó previamente, siendo alcaldesa de Cuauhtémoc incluso dijo que se amaría aunque no fuera ella.

Ante la curiosa declaración que hizo en el 2023, la periodista Sabina Berman, le preguntó en una entrevista sobre las razones que hay detrás de sus elogios que suele lanzarse en tercera persona.

En dicha entrevista, Sandra Cuevas dijo que para ella es normal hablar de sí misma en tercera persona y con elogios, debido a que los seres humanos deben amarse a ellos mismos.

Al abundar en su explicación, la entonces alcaldesa dijo que si las personas no se tienen amor propio, se abre la puerta a que todo lo externo pueda causar afectaciones.

Incluso, aseveró que desde su infancia aprendió por enseñanza de su mamá, que hay que hacer “oídos sordos” a todo lo que puede lastimar y por eso, siempre le recomienda a la gente amarse para encaminar proyectos de vida.