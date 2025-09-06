Sandra Cuevas volvió a ser cuestionada y criticada por lucir un collar Tiffany que cuesta alrededor de 431 mil pesos.

El polémico collar ya había sido exhibido anteriormente, pues Sandra Cuevas lo portó durante la inauguración de su galería de arte en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Sin embargo, no es la primera vez que Sandra Cuevas es señalada de usar collares de lujo, pues apenas ayer 4 de septiembre estuvo en el ojo del huracán por el collar Cartier que exhibió en su video contra el reportero C4 Jiménez.

El collar Tiffany de 431 mil pesos que lució Sandra Cuevas

Tras la reciente polémica por el collar Cartier, en redes sociales recordaron que Sandra Cuevas ya había utilizado un collar de lujo de la marca Tiffany & Co.

Se trata de un collar de eslabones graduados en oro amarillo, modelo Tiffany HardWear, que con base en el sitio oficial de la marca, dicho accesorio tiene un precio de 431 mil pesos mexicanos.

El collar Tiffany ha sido utilizado por Sandra Cuevas en múltiples ocasiones, en eventos que resultan importantes para ella como la inauguración de su galería de arte y la presentación de su empresa Sandra Cuevas Diamond Group.

Meses atrás estaba valuado en 414 mil pesos, pero su costo se eleva actualmente a los 431 mil pesos ya que está hecho de oro amarillo de 18 quilates, cuyos eslabones forman una elegante U en cadena.

Sandra Cuevas luce carísimo collar Tiffany (Tiffany.com)

Sandra Cuevas y su debilidad por los accesorios de lujo, entre acusaciones por lavado de dinero

Ayer 4 de septiembre tundieron a Sandra Cuevas por usar –nuevamente– un accesorio de lujo, lo que demuestra la debilidad de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc por las cosas que brillan o tienen gran valor.

Y es que el collar Cartier modelo Juste Un Clou con el que recientemente fue vista, también está hecho de oro amarillo de 18 quilates, engastado con 57 diamantes de 0.20 quilates en total. Su precio ronda en los 388 mil pesos mexicanos.

Sandra Cuevas se ha dado a conocer por no escatimar en gastos en cuanto a su imagen física se refiere, pues no duda en exhibir lo que tiene o viste, especialmente de marcas de diseñador como Carolina Herrera, Louis Vuitton, Cartier o Tiffany.

El valor de sus pertenencias ha derivado en especulaciones sobre presunto lavado de dinero e incluso una supuesta investigación por parte de Estados Unidos con motivo de su galería de arte de su empresa Sandra Cuevas Diamond Group.